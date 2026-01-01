Distribuisci MiroTalk con un click.
Videoconferenza P2P auto-ospitata con stanze illimitate, condivisione dello schermo e nessuna installazione di app richiesta per i partecipanti.
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Cosa puoi costruire con MiroTalk
MiroTalk P2P Ã¨ una piattaforma di videoconferenza WebRTC self-hosted che instrada i media direttamente tra i partecipanti â€” non attraverso il tuo server. PoichÃ© i flussi video viaggiano peer-to-peer, la latenza Ã¨ minima e la larghezza di banda del tuo VPS viene utilizzata solo per la segnalazione, anche quando piÃ¹ stanze sono in esecuzione contemporaneamente. I partecipanti si uniscono da qualsiasi browser moderno tramite un link condivisibile senza account, download o plugin richiesti.
A differenza dei servizi cloud che registrano ed elaborano i dati delle riunioni sulla loro infrastruttura, il self-hosting di MiroTalk mantiene ogni conversazione sull'hardware di tua proprietÃ . Le stanze possono essere protette da password, la protezione dell'host limita la creazione di sessioni agli utenti autorizzati e un'API REST ti consente di integrare la creazione di riunioni nelle tue applicazioni.
FunzionalitÃ principali di MiroTalk
Media peer-to-peer
Il video e l'audio vengono trasmessi direttamente tra i partecipanti â€” non tramite il tuo server â€” mantenendo la latenza bassa e i costi di larghezza di banda quasi a zero, indipendentemente dal numero di stanze in esecuzione contemporaneamente.
Nessuna app richiesta
I partecipanti si uniscono da qualsiasi browser moderno tramite un link condivisibile, senza necessitÃ di registrazione di un account, download o plugin del browser.
Condivisione dello schermo e registrazione
Condividi il tuo schermo o una finestra di applicazione specifica, e registra le sessioni localmente sul tuo dispositivo senza archiviare le registrazioni sul server.
Lavagna e condivisione di file
Collabora in tempo reale su una lavagna condivisa e trasferisci file direttamente tra i partecipanti durante una sessione senza archiviazione esterna.
Protezione host
Richiedi una password per creare nuove stanze, limitando la creazione di sessioni agli utenti autorizzati e mantenendo i link di partecipazione aperti e senza attriti.
REST API e embedding
Crea stanze e genera token di accesso programmaticamente tramite un'API REST documentata, e incorpora l'interfaccia utente di conferenza in qualsiasi sito web come un iframe.
PerchÃ© eseguire MiroTalk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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