Distribuisci LobeChat con installazione a un click.
Interfaccia di chat AI moderna e open-source che supporta OpenAI, Anthropic, Ollama e oltre 20 altri fornitori di LLM.
Scegli un piano VPS per LobeChat
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LobeChat
LobeChat Ã¨ un framework di chat AI open source e raffinato, con oltre 75.000 stelle su GitHub, che offre un'esperienza simile a ChatGPT permettendoti di connetterti a qualsiasi provider LLM tu scelga. Supporta OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, Mistral, Groq, Ollama e decine di altri â€” tutto da un'unica interfaccia unificata con gestione delle conversazioni, plugin, caricamento di file e supporto vocale.
L'auto-hosting di LobeChat significa che le tue chiavi API rimangono sulla tua infrastruttura, i dati delle conversazioni non vengono mai registrati da una piattaforma di terze parti e un codice di accesso mantiene privata la tua istanza. L'architettura leggera solo client non richiede un database, funzionando in modo efficiente insieme ad altri servizi sullo stesso VPS.
FunzionalitÃ principali di LobeChat
20+ Fornitori LLM
Connettiti a OpenAI, Anthropic, Google, Mistral, Ollama e altro ancora senza cambiare app o gestire interfacce separate.
Plugin Ecosistema
Estendi la chat con la ricerca web, l'esecuzione di codice, la generazione di immagini e altre funzionalitÃ attraverso il sistema di plugin integrato.
File e supporto visione
Carica documenti e immagini per l'analisi da parte di modelli con capacitÃ visive direttamente all'interno della conversazione.
Assistenti AI personalizzati
Crea persone AI riutilizzabili con prompt di sistema e parametri del modello personalizzati per attivitÃ o flussi di lavoro specifici.
Interazioni vocali
Usa la sintesi vocale e il riconoscimento vocale per conversazioni a mani libere con qualsiasi provider LLM connesso.
PerchÃ© eseguire LobeChat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .