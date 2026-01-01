Distribuisci Dataline con installazione in un click.
Strumento di chat SQL basato su AI che ti permette di interrogare e visualizzare qualsiasi database usando l'inglese semplice.
Scegli un piano VPS per Dataline
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Dataline
Dataline è uno strumento di analisi dati open-source e attento alla privacy che traduce il linguaggio naturale in query SQL, permettendoti di esplorare i database senza scrivere una singola riga di SQL. Connetti file PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV o Excel e poni domande in semplice inglese per ottenere risultati istantanei e visualizzazioni automatiche.
A differenza delle piattaforme di analisi cloud, l'auto-hosting di Dataline sul tuo VPS mantiene i dati aziendali sensibili sotto il tuo pieno controllo. Non ci sono limiti di utilizzo, costi per postazione e nessun vendor lock-in — solo un'interfaccia di query intelligente che funziona con la tua chiave API LLM preferita.
Funzionalità principali di Dataline
Query in linguaggio naturale
Digita le domande in inglese semplice e Dataline genera l'SQL, lo esegue e restituisce i risultati formattati in pochi secondi.
Supporto multi-database
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, Snowflake, SQLite, CSV, Excel e altro ancora da un'unica interfaccia senza cambiare strumento.
Generazione automatica di grafici
Chiedi un grafico nel tuo prompt e Dataline renderizza una visualizzazione direttamente dal risultato della query.
Architettura incentrata sulla privacy
Tutti i dati rimangono sul tuo server, dandoti il pieno controllo sulle informazioni aziendali sensibili senza esposizione a terzi.
Cronologia query
Salva e rivedi le query e i risultati passati senza dover ridigitare i prompt, costruendo nel tempo una libreria di analisi personale.
Perché eseguire Dataline su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
Scopri altre app da distribuire
Ackee
Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.