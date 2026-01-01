Distribuisci Matomo con installazione in un click.
Principale piattaforma di analisi web open source scelta da oltre 1 milione di siti web con piena proprietà dei dati e conformità al GDPR.
Scegli un piano VPS per Matomo
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Matomo
Matomo è la principale piattaforma di analisi web open-source al mondo, utilizzata da oltre 1 milione di siti web in più di 190 paesi. Come alternativa a Google Analytics incentrata sulla privacy, fornisce analisi dettagliate dei visitatori, monitoraggio delle conversioni, heatmap, registrazioni delle sessioni e test A/B, mantenendo il 100% dei tuoi dati sulla tua infrastruttura. Nessuna terza parte riceve i tuoi dati sui visitatori e il monitoraggio rimane accurato anche quando gli ad blocker bloccherebbero gli script di analisi cloud.
L'auto-hosting di Matomo sul tuo VPS significa siti web illimitati, nessun costo per visitatore e piena conformità con GDPR, HIPAA e altre normative sulla residenza dei dati — rendendola la piattaforma di analisi preferita per le organizzazioni che non possono inviare dati sui visitatori a fornitori esterni.
Funzionalità principali di Matomo
Pieno Data Ownership
Tutti i dati dei visitatori rimangono sulla tua infrastruttura — nessuna condivisione con terze parti, nessuna profilazione da parte di reti pubblicitarie e nessun accesso dei fornitori ai tuoi dati analitici.
Conformità GDPR
I controlli di privacy integrati, la gestione del consenso e gli strumenti di anonimizzazione dei dati rendono la conformità normativa semplice.
Monitoraggio delle conversioni
Misura obiettivi, funnel e attribuzione lungo l'intero percorso del visitatore per capire cosa genera conversioni.
Mappe di calore e registrazioni delle sessioni
Vedi dove gli utenti cliccano, scorrono ed esitano con heatmap visive e sessioni di navigazione registrate.
Analisi e-commerce
Monitora i ricavi, le prestazioni del prodotto, l'abbandono del carrello e il valore a vita del cliente con report e-commerce dedicati.
Siti web illimitati
Traccia tutti i siti web di cui hai bisogno da una singola istanza Matomo, senza costi per sito o upgrade del piano.
Perché eseguire Matomo su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
Scopri altre app da distribuire
Plausible Analytics
Plausible è un'alternativa a Google Analytics leggera e che mette la privacy al primo posto
Ackee
Ackee è uno strumento di analisi Node.js auto-ospitato per il tracciamento dei siti web incentrato sulla privacy.