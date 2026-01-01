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Principale piattaforma di analisi web open source scelta da oltre 1 milione di siti web con piena proprietà dei dati e conformità al GDPR.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Matomo

Matomo è la principale piattaforma di analisi web open-source al mondo, utilizzata da oltre 1 milione di siti web in più di 190 paesi. Come alternativa a Google Analytics incentrata sulla privacy, fornisce analisi dettagliate dei visitatori, monitoraggio delle conversioni, heatmap, registrazioni delle sessioni e test A/B, mantenendo il 100% dei tuoi dati sulla tua infrastruttura. Nessuna terza parte riceve i tuoi dati sui visitatori e il monitoraggio rimane accurato anche quando gli ad blocker bloccherebbero gli script di analisi cloud.

L'auto-hosting di Matomo sul tuo VPS significa siti web illimitati, nessun costo per visitatore e piena conformità con GDPR, HIPAA e altre normative sulla residenza dei dati — rendendola la piattaforma di analisi preferita per le organizzazioni che non possono inviare dati sui visitatori a fornitori esterni.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Matomo

Pieno Data Ownership

Tutti i dati dei visitatori rimangono sulla tua infrastruttura — nessuna condivisione con terze parti, nessuna profilazione da parte di reti pubblicitarie e nessun accesso dei fornitori ai tuoi dati analitici.

Conformità GDPR

I controlli di privacy integrati, la gestione del consenso e gli strumenti di anonimizzazione dei dati rendono la conformità normativa semplice.

Monitoraggio delle conversioni

Misura obiettivi, funnel e attribuzione lungo l'intero percorso del visitatore per capire cosa genera conversioni.

Mappe di calore e registrazioni delle sessioni

Vedi dove gli utenti cliccano, scorrono ed esitano con heatmap visive e sessioni di navigazione registrate.

Analisi e-commerce

Monitora i ricavi, le prestazioni del prodotto, l'abbandono del carrello e il valore a vita del cliente con report e-commerce dedicati.

Siti web illimitati

Traccia tutti i siti web di cui hai bisogno da una singola istanza Matomo, senza costi per sito o upgrade del piano.

Perché eseguire Matomo su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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