Distribuisci Karakeep con un click.
Gestore di segnalibri self-hosted con tagging basato sull'AI, ricerca full-text e archiviazione delle pagine per link, note e PDF.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Karakeep
Karakeep Ã¨ un moderno gestore di bookmark self-hosted, creato per l'archiviazione completa delle informazioni. Oltre a salvare gli URL, cattura note, immagini, PDF e il contenuto completo delle pagine con estrazione automatica dei metadati. Il tagging e la riassunzione basati sull'AI â€” tramite modelli OpenAI o Ollama locali â€” organizzano automaticamente la tua collezione, mentre la ricerca full-text basata su Meilisearch rende il recupero istantaneo anche con migliaia di elementi salvati.
L'auto-hosting di Karakeep sul tuo VPS mantiene la tua cronologia di navigazione e i contenuti salvati completamente privati. Non ci sono costi per bookmark, nÃ© quote di archiviazione, nÃ© accesso di terze parti ai tuoi dati. Le estensioni del browser per Chrome e Firefox e le app mobili per iOS e Android mantengono tutto sincronizzato su tutti i tuoi dispositivi.
FunzionalitÃ principali di Karakeep
Etichettatura potenziata dall'AI
Etichetta e riassumi automaticamente gli elementi salvati utilizzando OpenAI o un modello Ollama in esecuzione localmente â€” nessuna organizzazione manuale richiesta.
Ricerca full-text
Meilisearch indicizza tutti i contenuti salvati, incluse le pagine archiviate e i PDF, cosÃ¬ puoi trovare qualsiasi cosa nella tua collezione in millisecondi.
Archiviazione pagina e OCR
Conserva il contenuto completo della pagina anche se le fonti originali scompaiono, ed estrai testo ricercabile dalle immagini utilizzando l'OCR integrato.
Sincronizzazione browser e mobile
Salva i segnalibri con un clic dalle estensioni di Chrome o Firefox, e accedi alla tua intera collezione dalle app iOS e Android con sincronizzazione automatica.
Importazione Feed RSS
Importa automaticamente i contenuti dai feed RSS in raccolte organizzate, mantenendo la tua base di conoscenza aggiornata senza salvataggio manuale.
PerchÃ© eseguire Karakeep su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .