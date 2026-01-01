Distribuisci Invidious con installazione a un click.
Front-end alternativo e rispettoso della privacy per YouTube — guarda i video senza pubblicità, tracciamento o un account Google.
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Cosa puoi costruire con Invidious
Invidious è un front-end alternativo open-source e rispettoso della privacy per YouTube che consente agli spettatori di guardare video, sfogliare canali e seguire abbonamenti senza esporsi al tracciamento, alla pubblicità o ai requisiti di account di YouTube. L'interfaccia utente web recupera i dati video tramite un proxy lato server, quindi YouTube non vede mai l'indirizzo IP dello spettatore, l'impronta digitale del browser o i cookie di sessione — solo l'IP dell'istanza Invidious appare nei log di YouTube.
L'auto-hosting di Invidious sul tuo VPS ti offre un'esperienza di visione di YouTube personale e senza pubblicità, oltre alla possibilità di condividerla con amici e familiari. Abbonamenti, playlist e cronologia di visualizzazione risiedono in un database PostgreSQL privato sul tuo server anziché nel tuo account Google, e i feed RSS ti consentono di seguire i canali senza mai aprire youtube.com.
Funzionalità principali di Invidious
Nessun tracciamento o annunci
I video vengono instradati tramite il tuo server, così YouTube non vede mai gli indirizzi IP degli spettatori, le impronte digitali del browser o i dati comportamentali — e non ci sono annunci pre-roll o mid-roll.
Non serve un account Google
Guarda video, iscriviti ai canali, crea playlist e tieni traccia della cronologia di visualizzazione senza mai accedere a un account Google o accettare i termini di YouTube.
Abbonamenti e feed
Iscriviti ai canali YouTube tramite un account locale sulla tua istanza Invidious, con feed RSS opzionali per seguire i canali in qualsiasi lettore di feed.
Qualità e scelta del codec
Scegli la qualità video, il codec (VP9, AV1, H.264) e la lingua audio manualmente, invece di lasciare che la qualità automatica di YouTube decida per te.
Modalità scura e temi
Diversi temi integrati, inclusa una modalità scura pulita, e un'interfaccia utente (UI) raffinata e minimale senza il motore di raccomandazione di YouTube o il disordine della barra laterale.
JSON API per strumenti
L'API REST completa espone dati video, informazioni sul canale e risultati di ricerca in modo che gli strumenti esterni possano integrarsi senza effettuare lo scraping dell'HTML.
Perché eseguire Invidious su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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