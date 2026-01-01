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Front-end alternativo e rispettoso della privacy per YouTube — guarda i video senza pubblicità, tracciamento o un account Google.

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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Invidious

Invidious è un front-end alternativo open-source e rispettoso della privacy per YouTube che consente agli spettatori di guardare video, sfogliare canali e seguire abbonamenti senza esporsi al tracciamento, alla pubblicità o ai requisiti di account di YouTube. L'interfaccia utente web recupera i dati video tramite un proxy lato server, quindi YouTube non vede mai l'indirizzo IP dello spettatore, l'impronta digitale del browser o i cookie di sessione — solo l'IP dell'istanza Invidious appare nei log di YouTube.

L'auto-hosting di Invidious sul tuo VPS ti offre un'esperienza di visione di YouTube personale e senza pubblicità, oltre alla possibilità di condividerla con amici e familiari. Abbonamenti, playlist e cronologia di visualizzazione risiedono in un database PostgreSQL privato sul tuo server anziché nel tuo account Google, e i feed RSS ti consentono di seguire i canali senza mai aprire youtube.com.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Invidious

Nessun tracciamento o annunci

I video vengono instradati tramite il tuo server, così YouTube non vede mai gli indirizzi IP degli spettatori, le impronte digitali del browser o i dati comportamentali — e non ci sono annunci pre-roll o mid-roll.

Non serve un account Google

Guarda video, iscriviti ai canali, crea playlist e tieni traccia della cronologia di visualizzazione senza mai accedere a un account Google o accettare i termini di YouTube.

Abbonamenti e feed

Iscriviti ai canali YouTube tramite un account locale sulla tua istanza Invidious, con feed RSS opzionali per seguire i canali in qualsiasi lettore di feed.

Qualità e scelta del codec

Scegli la qualità video, il codec (VP9, AV1, H.264) e la lingua audio manualmente, invece di lasciare che la qualità automatica di YouTube decida per te.

Modalità scura e temi

Diversi temi integrati, inclusa una modalità scura pulita, e un'interfaccia utente (UI) raffinata e minimale senza il motore di raccomandazione di YouTube o il disordine della barra laterale.

JSON API per strumenti

L'API REST completa espone dati video, informazioni sul canale e risultati di ricerca in modo che gli strumenti esterni possano integrarsi senza effettuare lo scraping dell'HTML.

Perché eseguire Invidious su Hostinger

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