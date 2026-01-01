Invidious è un front-end alternativo open-source e rispettoso della privacy per YouTube che consente agli spettatori di guardare video, sfogliare canali e seguire abbonamenti senza esporsi al tracciamento, alla pubblicità o ai requisiti di account di YouTube. L'interfaccia utente web recupera i dati video tramite un proxy lato server, quindi YouTube non vede mai l'indirizzo IP dello spettatore, l'impronta digitale del browser o i cookie di sessione — solo l'IP dell'istanza Invidious appare nei log di YouTube.

L'auto-hosting di Invidious sul tuo VPS ti offre un'esperienza di visione di YouTube personale e senza pubblicità, oltre alla possibilità di condividerla con amici e familiari. Abbonamenti, playlist e cronologia di visualizzazione risiedono in un database PostgreSQL privato sul tuo server anziché nel tuo account Google, e i feed RSS ti consentono di seguire i canali senza mai aprire youtube.com.