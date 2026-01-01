Distribuisci phpMyAdmin con 1 click.
Strumento di amministrazione basato sul web per la gestione di database MySQL e MariaDB tramite un'interfaccia grafica intuitiva.
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Cosa puoi costruire con phpMyAdmin
phpMyAdmin Ã¨ lo strumento di amministrazione basato sul web piÃ¹ utilizzato per i database MySQL e MariaDB, di cui si fidano milioni di sviluppatori e amministratori di database da oltre due decenni. Fornisce un'interfaccia grafica completa per sfogliare i dati, eseguire query SQL, gestire tabelle e indici, gestire i privilegi utente e importare o esportare dati â€” tutto senza accesso alla riga di comando.
Questa implementazione funziona in modalitÃ server arbitraria, consentendoti di connetterti a qualsiasi istanza MySQL o MariaDB inserendo le sue credenziali al momento dell'accesso. L'auto-hosting di phpMyAdmin sul tuo VPS mantiene il traffico del database all'interno della tua rete e fornisce accesso sempre disponibile protetto tramite HTTPS.
FunzionalitÃ principali di phpMyAdmin
Gestione database visuale
Naviga, cerca, modifica ed elimina record tra database e tabelle tramite un'interfaccia web intuitiva.
Editor di query SQL
Esegui query con evidenziazione della sintassi, autocompletamento e un costruttore di query visuale per operazioni complesse.
Importazione ed esportazione
Sposta i dati in entrata e in uscita utilizzando SQL, CSV, XML, JSON e altri formati popolari con opzioni configurabili.
Gestione dei privilegi utente
Crea e gestisci account utente di database con controlli granulari dei permessi su tutti i server MySQL.
Supporto multi-server
Connettiti a diverse istanze MySQL e MariaDB da una singola distribuzione phpMyAdmin utilizzando la modalitÃ server arbitraria.
Monitoraggio server
Visualizza le statistiche di database e tabelle, monitora le metriche dello stato del server e le prestazioni in tempo reale.
PerchÃ© eseguire phpMyAdmin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .