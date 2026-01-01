Installazione di Dependency-Track in un click.
Piattaforma di analisi dei componenti open source che monitora continuamente le distinte software per vulnerabilità, componenti obsoleti e rischio di licenza.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Dependency-Track
Dependency-Track è un progetto di punta di OWASP che offre ai team di sicurezza e ingegneria una visibilità continua sul rischio della supply chain del software. Ingerisce documenti Software Bill of Materials (SBOM) in formato CycloneDX e analizza ogni componente rispetto a fonti autorevoli di vulnerabilità, tra cui il National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — in modo che una singola divulgazione di CVE emerga immediatamente in ogni progetto che distribuisce la libreria interessata.
L'auto-hosting di Dependency-Track mantiene gli SBOM e i risultati delle vulnerabilità relativi alle tue applicazioni proprietarie interamente all'interno della tua infrastruttura, il che è importante per le organizzazioni soggette a vincoli normativi o contrattuali su dove può risiedere la telemetria della supply chain. La distribuzione supportata da PostgreSQL conserva una traccia di audit completa degli inventari dei componenti e delle decisioni politiche per ogni rilascio.
Funzionalità principali di Dependency-Track
Ingestione SBOM
Accetta distinte base CycloneDX direttamente da pipeline CI/CD, strumenti di build e scanner SCA — nessuna installazione di agent richiesta sugli host delle applicazioni.
Intelligence multi-sorgente sulle vulnerabilità
Confronta ogni componente con NVD, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB, in modo che le CVE appena divulgate emergano immediatamente in tutti i progetti interessati.
Motore delle policy
Definire e applicare politiche sulla gravità delle vulnerabilità, sulle famiglie di licenze e sull'età dei componenti, e interrompere le build CI quando i progetti violano gli standard organizzativi.
Conformità della licenza
Identifica ogni licenza all'interno del grafo delle dipendenze e segnala le licenze incompatibili o con restrizioni prima che vengano incluse in una release.
EPSS e contesto di exploit
Prioritizza i risultati utilizzando l'Exploit Prediction Scoring System e indicatori di exploit noti, concentrando gli sforzi di rimedio sulle vulnerabilità con la maggiore probabilità di essere attaccate.
REST API e webhooks
L'API REST completa e le notifiche in uscita a Slack, Microsoft Teams, Jira e webhook ti consentono di integrare i risultati nei flussi di lavoro di ticketing e avviso esistenti.
Perché eseguire Dependency-Track su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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