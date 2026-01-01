Dependency-Track è un progetto di punta di OWASP che offre ai team di sicurezza e ingegneria una visibilità continua sul rischio della supply chain del software. Ingerisce documenti Software Bill of Materials (SBOM) in formato CycloneDX e analizza ogni componente rispetto a fonti autorevoli di vulnerabilità, tra cui il National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — in modo che una singola divulgazione di CVE emerga immediatamente in ogni progetto che distribuisce la libreria interessata.

L'auto-hosting di Dependency-Track mantiene gli SBOM e i risultati delle vulnerabilità relativi alle tue applicazioni proprietarie interamente all'interno della tua infrastruttura, il che è importante per le organizzazioni soggette a vincoli normativi o contrattuali su dove può risiedere la telemetria della supply chain. La distribuzione supportata da PostgreSQL conserva una traccia di audit completa degli inventari dei componenti e delle decisioni politiche per ogni rilascio.