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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Dependency-Track

Dependency-Track è un progetto di punta di OWASP che offre ai team di sicurezza e ingegneria una visibilità continua sul rischio della supply chain del software. Ingerisce documenti Software Bill of Materials (SBOM) in formato CycloneDX e analizza ogni componente rispetto a fonti autorevoli di vulnerabilità, tra cui il National Vulnerability Database, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB — in modo che una singola divulgazione di CVE emerga immediatamente in ogni progetto che distribuisce la libreria interessata.

L'auto-hosting di Dependency-Track mantiene gli SBOM e i risultati delle vulnerabilità relativi alle tue applicazioni proprietarie interamente all'interno della tua infrastruttura, il che è importante per le organizzazioni soggette a vincoli normativi o contrattuali su dove può risiedere la telemetria della supply chain. La distribuzione supportata da PostgreSQL conserva una traccia di audit completa degli inventari dei componenti e delle decisioni politiche per ogni rilascio.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Dependency-Track

Ingestione SBOM

Accetta distinte base CycloneDX direttamente da pipeline CI/CD, strumenti di build e scanner SCA — nessuna installazione di agent richiesta sugli host delle applicazioni.

Intelligence multi-sorgente sulle vulnerabilità

Confronta ogni componente con NVD, GitHub Advisories, OSS Index e VulnDB, in modo che le CVE appena divulgate emergano immediatamente in tutti i progetti interessati.

Motore delle policy

Definire e applicare politiche sulla gravità delle vulnerabilità, sulle famiglie di licenze e sull'età dei componenti, e interrompere le build CI quando i progetti violano gli standard organizzativi.

Conformità della licenza

Identifica ogni licenza all'interno del grafo delle dipendenze e segnala le licenze incompatibili o con restrizioni prima che vengano incluse in una release.

EPSS e contesto di exploit

Prioritizza i risultati utilizzando l'Exploit Prediction Scoring System e indicatori di exploit noti, concentrando gli sforzi di rimedio sulle vulnerabilità con la maggiore probabilità di essere attaccate.

REST API e webhooks

L'API REST completa e le notifiche in uscita a Slack, Microsoft Teams, Jira e webhook ti consentono di integrare i risultati nei flussi di lavoro di ticketing e avviso esistenti.

Perché eseguire Dependency-Track su Hostinger

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Maxim Shishkin
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