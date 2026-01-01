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Leggero server di streaming musicale self-hosted con un'API compatibile con Subsonic per qualsiasi client musicale.
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Cosa puoi costruire con LMS
LMS (Lightweight Music Server) Ã¨ un server di streaming musicale self-hosted open-source scritto in C++ che espone la tua libreria musicale personale attraverso un'interfaccia web veloce e un'API compatibile con Subsonic. Indicizza una cartella di file audio, estrae metadati e copertine, e ti permette di effettuare lo streaming da qualsiasi browser o da una delle decine di app mobili e desktop che giÃ supportano il protocollo Subsonic.
Ospitare LMS sul tuo VPS mantiene la tua collezione musicale e la cronologia di ascolto all'interno della tua infrastruttura, invece di un SaaS di streaming che estrae dati di ascolto. Il runtime C++ Ã¨ abbastanza piccolo da adattarsi a piani VPS modesti, e l'API Subsonic significa che i client preferiti esistenti come substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music e play:Sub funzionano immediatamente senza la necessitÃ di scrivere integrazioni personalizzate.
FunzionalitÃ principali di LMS
API compatibile con Subsonic
Compatibile con l'ampio ecosistema di client Subsonic su iOS, Android, macOS, Windows e Linux senza alcun adattatore personalizzato.
Raccomandazioni intelligenti
Crea cluster di artisti e brani simili da tag e cronologia di ascolto per alimentare l'autoplay, la modalitÃ radio e la scoperta.
Scrobbling di Last.fm
Scrobbla le riproduzioni su Last.fm o alternative auto-ospitate come Maloja, mantenendo una cronologia di ascolto unificata su tutti i dispositivi.
Conti multi-utente
Ogni utente ottiene le proprie playlist, valutazioni, cronologia di ascolto e brani preferiti, pur condividendo la stessa libreria sottostante.
Montaggio in sola lettura della libreria
La directory musicale Ã¨ montata in sola lettura in modo che il server non possa modificare accidentalmente i tuoi file audio durante le scansioni o la transcodifica.
Nucleo C++ leggero
Il daemon C++ compilato piÃ¹ SQLite occupa poco spazio su disco e in memoria, lasciando spazio per il resto dei tuoi servizi self-hosted.
PerchÃ© eseguire LMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .