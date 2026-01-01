LMS (Lightweight Music Server) Ã¨ un server di streaming musicale self-hosted open-source scritto in C++ che espone la tua libreria musicale personale attraverso un'interfaccia web veloce e un'API compatibile con Subsonic. Indicizza una cartella di file audio, estrae metadati e copertine, e ti permette di effettuare lo streaming da qualsiasi browser o da una delle decine di app mobili e desktop che giÃ supportano il protocollo Subsonic.

Ospitare LMS sul tuo VPS mantiene la tua collezione musicale e la cronologia di ascolto all'interno della tua infrastruttura, invece di un SaaS di streaming che estrae dati di ascolto. Il runtime C++ Ã¨ abbastanza piccolo da adattarsi a piani VPS modesti, e l'API Subsonic significa che i client preferiti esistenti come substreamer, DSub, Symfonium, Sublime Music e play:Sub funzionano immediatamente senza la necessitÃ di scrivere integrazioni personalizzate.