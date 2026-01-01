Distribuisci Odysseus con installazione in un click.
Spazio di lavoro AI self-hosted per chat, agenti, ricerca approfondita, memoria, documenti ed email â€” tutto in esecuzione sul tuo VPS.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Odysseus
Odysseus Ã¨ un ambiente di lavoro AI open source che mette gli strumenti di chat, agente, ricerca e scrittura che ti aspetteresti da ChatGPT o Claude sul tuo server. Raggruppa chat persistente con qualsiasi modello locale o API, un runtime agente basato su opencode, ricerca approfondita a piÃ¹ passaggi, un Cookbook di modelli con raccomandazioni sensibili all'hardware, oltre a un editor di Documenti, Note, AttivitÃ , un calendario CalDAV e una casella di posta IMAP/SMTP con triage AI.
L'auto-hosting di Odysseus sul tuo VPS mantiene ogni conversazione, documento, embedding ed email interamente sulla tua infrastruttura. Porti le tue chiavi API per OpenAI, OpenRouter o qualsiasi endpoint compatibile, mentre la memoria persistente e le competenze si evolvono nel tempo senza costi per posto o blocco del fornitore (vendor lock-in).
FunzionalitÃ principali di Odysseus
Chatta con qualsiasi modello
Connetti vLLM, llama.cpp, Ollama, OpenRouter, OpenAI o qualsiasi endpoint compatibile con OpenAI da un'unica interfaccia di chat unificata.
Agente Runtime
Un agente basato su opencode viene fornito con strumenti per MCP, web, file, shell, competenze e memoria, in modo che possa eseguire intere attivitÃ end-to-end.
Ricerca profonda
Le ricerche multi-step raccolgono, leggono e sintetizzano le fonti in un report visivo che puoi sfogliare ed esportare.
Ricettario Modello
Scansiona l'hardware disponibile, consiglia modelli GGUF, FP8 e AWQ che si adattano effettivamente, quindi li scarica e li serve con un clic.
Memoria persistente e competenze
Il recupero di vettori e parole chiave supportato da ChromaDB conferisce all'agente memoria a lungo termine e competenze riutilizzabili che sopravvivono ai riavvii.
Documenti, Note e Posta
Editor markdown multi-scheda, note, cose da fare, calendario CalDAV e casella di posta IMAP/SMTP con triage AI in un unico spazio di lavoro.
PerchÃ© eseguire Odysseus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .