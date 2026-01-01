agentmemory è una memoria persistente open-source per agenti di codifica AI e qualsiasi client compatibile con MCP. Cattura silenziosamente ciò che il tuo agente fa in ogni sessione, la comprime in memoria ricercabile e inietta il contesto giusto nella sessione successiva in modo che tu smetta di rispiegare la tua architettura, riscoprire gli stessi bug e reinsegnare le stesse preferenze.

Costruito sul motore iii con una pipeline di consolidamento a 4 livelli e ricerca ibrida BM25, vettoriale e grafica, agentmemory raggiunge un'accuratezza di recupero del 95,2% sul benchmark LongMemEval-S, riducendo i token di contesto di circa il 92%. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene le trascrizioni delle sessioni, le memorie e la cronologia di riproduzione su un'infrastruttura che controlli, senza cloud di terze parti o misurazione per agente.