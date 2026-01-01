Distribuisci agentmemory con installazione a un click.
Server di memoria persistente open source per agenti di codifica AI — cattura, comprime e richiama silenziosamente il contesto in ogni sessione.
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Cosa puoi costruire con agentmemory
agentmemory è una memoria persistente open-source per agenti di codifica AI e qualsiasi client compatibile con MCP. Cattura silenziosamente ciò che il tuo agente fa in ogni sessione, la comprime in memoria ricercabile e inietta il contesto giusto nella sessione successiva in modo che tu smetta di rispiegare la tua architettura, riscoprire gli stessi bug e reinsegnare le stesse preferenze.
Costruito sul motore iii con una pipeline di consolidamento a 4 livelli e ricerca ibrida BM25, vettoriale e grafica, agentmemory raggiunge un'accuratezza di recupero del 95,2% sul benchmark LongMemEval-S, riducendo i token di contesto di circa il 92%. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene le trascrizioni delle sessioni, le memorie e la cronologia di riproduzione su un'infrastruttura che controlli, senza cloud di terze parti o misurazione per agente.
Funzionalità principali di agentmemory
Ricerca ibrida
Combina il recupero di parole chiave BM25, vettori densi e grafi di conoscenza attraverso la fusione RRF, così gli agenti trovano ricordi pertinenti sia che tu ricordi la frase esatta o solo il concetto.
Cattura automatica
Dodici hook per Claude Code e sei per Codex CLI registrano prompt, chiamate a strumenti e risultati senza alcuna chiamata di salvataggio manuale — i ricordi si accumulano semplicemente lavorando come al solito.
Funziona con ogni agente
Un server parla MCP, REST e stdio, quindi Claude Code, Cursor, Codex, Gemini CLI, Hermes, OpenClaw, Cline, Goose, Aider e qualsiasi client MCP condividono lo stesso pool di memoria.
Session replay
Ogni sessione registrata è riproducibile nel visualizzatore integrato con riproduzione, pausa, controllo della velocità e scorciatoie da tastiera per il debug esatto di ciò che l'agente ha fatto e perché.
ciclo di vita a 4 livelli
Una pipeline di consolidamento fa invecchiare le osservazioni dai livelli a breve termine a quelli a lungo termine, applica il decadimento e dimentica automaticamente le memorie obsolete in modo che l'indice rimanga piccolo e il richiamo rimanga nitido.
Perché eseguire agentmemory su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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