Distribuisci CloudBeaver con un click.
Strumento di gestione di database basato sul web, sviluppato dal team DBeaver, che supporta PostgreSQL, MySQL, MongoDB e decine di altri.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con CloudBeaver
CloudBeaver è un'applicazione di gestione di database basata sul web, sviluppata dal team dietro il popolare client desktop DBeaver. Porta l'amministrazione di database di livello professionale a qualsiasi browser, consentendo ai team di interrogare, visualizzare e gestire più sistemi di database da un'unica interfaccia senza installare software desktop su ogni macchina.
L'auto-hosting di CloudBeaver sul tuo VPS mantiene le credenziali del database e i risultati delle query all'interno della tua rete. Eviti di esporre i singoli database a internet pubblico, fornendo al tuo team un accesso centralizzato e controllato dai ruoli ai database di cui hanno bisogno — da qualsiasi dispositivo, da qualsiasi luogo.
Funzionalità principali di CloudBeaver
Supporto multi-database
Connettiti a PostgreSQL, MySQL, SQLite, MongoDB, Oracle, SQL Server e molti altri da un'unica interfaccia unificata.
Costruttore di query visuale
Costruisci query complesse con un'interfaccia drag-and-drop, riducendo gli errori e abbassando la barriera per gli utenti meno esperti.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Gestisci i permessi utente a livello di connessione in modo che i membri del team vedano solo i database a cui sono autorizzati ad accedere.
Editor SQL avanzato
Editor completo con evidenziazione della sintassi, completamento automatico e cronologia delle query per un lavoro quotidiano produttivo sul database.
Visualizzazione dati
Visualizza i risultati delle query come grafici e diagrammi direttamente nel browser senza esportare in uno strumento di BI separato.
Perché eseguire CloudBeaver su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.