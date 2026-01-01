Distribuisci Kafbat Kafka UI con installazione in un clic.
Interfaccia utente web open-source per la gestione e il monitoraggio di cluster Apache Kafka, successore del popolare progetto Provectus kafka-ui.
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Cosa puoi costruire con Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI è una dashboard web gratuita e open-source per la gestione di cluster Apache Kafka. Come successore basato sulla community di Provectus kafka-ui, offre un'interfaccia raffinata per ispezionare i broker, gestire i topic, sfogliare i messaggi e monitorare il lag dei gruppi di consumer — il tutto senza strumenti da riga di comando. Il supporto multi-cluster ti consente di gestire ogni ambiente Kafka da un'unica interfaccia.
L'auto-hosting di Kafbat Kafka UI sul tuo VPS mantiene i tuoi dati dei messaggi e le credenziali del cluster interamente all'interno della tua infrastruttura. Questo template include un broker Kafka a nodo singolo in esecuzione in modalità KRaft (senza ZooKeeper richiesto), offrendoti uno stack Kafka pronto per la produzione, disponibile con un solo clic.
Funzionalità principali di Kafbat Kafka UI
Gestione degli argomenti
Creare, configurare ed eliminare topic con impostazioni di partizione e replica in tempo reale senza toccare la CLI di Kafka.
Messaggio Browser
Esplora i messaggi Kafka in formato JSON, testo semplice o Avro con filtro basato su CEL per individuare i record esatti di cui hai bisogno.
Monitoraggio del gruppo di consumatori
Monitora gli offset dei gruppi di consumatori, le assegnazioni delle partizioni e le metriche di ritardo per individuare i colli di bottiglia nell'elaborazione prima che abbiano un impatto sui sistemi a valle.
Supporto per più cluster
Collega più cluster Kafka a una singola dashboard e passa tra di essi istantaneamente per una visibilità centralizzata su tutti gli ambienti.
KRaft Mode Broker
Il broker Kafka in bundle funziona in modalità KRaft — nessuna dipendenza da ZooKeeper — semplificando il deployment e riducendo l'ingombro operativo.
Perché eseguire Kafbat Kafka UI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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