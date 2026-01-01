Distribuisci OwnTracks Recorder con un click.
Backend auto-ospitato che memorizza e visualizza i dati di posizione pubblicati dalle app per telefono OwnTracks tramite MQTT.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OwnTracks Recorder
OwnTracks Recorder Ã¨ il backend ufficiale per le app OwnTracks per iOS e Android, offrendoti un'alternativa completamente self-hosted ai servizi commerciali di condivisione della posizione. Il Recorder si iscrive al tuo broker MQTT privato, acquisisce le pubblicazioni di posizione dai tuoi telefoni e memorizza ogni punto come file semplici su disco senza richiedere un database esterno.
Un server HTTP integrato espone un'API REST, un flusso WebSocket in tempo reale e viste predefinite per le ultime posizioni, i percorsi giornalieri e le mappe GeoJSON. Questo template raggruppa il Recorder con un broker Eclipse Mosquitto che ha l'autenticazione tramite password abilitata di default, cosÃ¬ puoi puntare le tue app OwnTracks al tuo VPS e iniziare a raccogliere la cronologia delle posizioni senza mai inviare i tuoi dati di movimento a terzi.
FunzionalitÃ principali di OwnTracks Recorder
Backend in posizione privata
Memorizza ogni posizione pubblicata dalle tue app OwnTracks sul tuo server personale, senza alcun cloud di terze parti coinvolto.
MQTT broker integrato
Eclipse Mosquitto incluso con autenticazione password Ã¨ pronto per la connessione dei telefoni da qualsiasi punto di internet.
Mappa live e tracce
L'interfaccia utente web mostra le ultime posizioni, le tracce giornaliere e una mappa in tempo reale che si aggiorna tramite WebSocket man mano che arrivano nuove posizioni.
API REST e WebSocket
Interroga le posizioni memorizzate come JSON, GeoJSON o CSV tramite un'API REST documentata, o trasmetti gli aggiornamenti tramite WebSocket.
Archiviazione di file semplici
Nessun database SQL da gestire â€” i punti sono scritti come file flat che sono facili da sottoporre a backup, ispezionare e archiviare.
Lua hooks e ocat
Estendi l'ingestione con hook Lua e la cronologia delle query dalla riga di comando utilizzando l'utility ocat inclusa.
PerchÃ© eseguire OwnTracks Recorder su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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