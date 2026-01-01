Distribuisci Agenta con installazione in un click.
Piattaforma LLMOps open source che combina prompt engineering, valutazione e osservabilità in un unico spazio di lavoro unificato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Agenta
Agenta è una piattaforma LLMOps end-to-end che consolida i flussi di lavoro per la distribuzione di applicazioni LLM in produzione. I team la utilizzano per iterare sui prompt in un playground affiancato, versionare le configurazioni, eseguire valutazioni automatizzate su set di test e tracciare le richieste in tempo reale con piena osservabilità — tutto dalla stessa interfaccia.
L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene prompt, dataset di valutazione e dati di traccia all'interno dell'infrastruttura che controlli. Non ci sono costi per utente, nessuna quota di token sulle tracce e piena libertà di integrare qualsiasi fornitore LLM tramite l'SDK e i servizi proxy inclusi.
Funzionalità principali di Agenta
Area di prova dei prompt
Confronta i prompt affiancati tra modelli e parametri in un ambiente di prova visivo, quindi promuovi le varianti vincenti a configurazioni versionate.
Valutazione automatizzata
Esegui prompt su set di test utilizzando valutatori integrati o codice personalizzato per valutare correttezza, somiglianza e regressioni prima del deployment.
Osservabilità LLM
Traccia ogni richiesta attraverso span nidificati con metriche complete di input, output, latenza e costo per qualsiasi provider o framework LLM.
Versioning dei prompt
Gestisci le configurazioni dei prompt come artefatti versionati con ambienti, rollback e un registro che disaccoppia i prompt dal codice dell'applicazione.
Framework agnostic
Gli SDK e il tracciamento compatibile con OpenTelemetry si integrano con LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic e qualsiasi altro stack LLM.
Perché eseguire Agenta su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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