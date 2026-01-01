Distribuisci ErsatzTV con installazione in 1 click.
Server IPTV self-hosted che trasforma una libreria multimediale personale in canali TV live personalizzati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con guida elettronica ai programmi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ErsatzTV
ErsatzTV Ã¨ una piattaforma open source self-hosted che trasforma una libreria multimediale personale â€” Plex, Jellyfin, Emby o file locali â€” in canali TV in diretta e con programmazione personalizzata, dotati di una vera guida elettronica ai programmi. I canali trasmettono come playlist M3U/HLS su cui qualsiasi client compatibile con IPTV puÃ² sintonizzarsi: Channels DVR, Plex DVR, Jellyfin Live TV, VLC, smart TV, set-top box e app mobili.
Ospitare ErsatzTV sul tuo VPS ti offre una sostituzione privata del cavo classico, costruita interamente con i media che giÃ possiedi, senza abbonarti a un servizio di streaming o essere interrotto da pubblicitÃ . Pianifica maratone a tema, rotazioni in stile notiziario, canali di video musicali o blocchi di programmazione per bambini, quindi guardali su qualsiasi dispositivo che supporti IPTV.
FunzionalitÃ principali di ErsatzTV
Canali personalizzati 24/7
Crea un numero illimitato di canali live combinando raccolte, playlist e regole di programmazione in stream 24 ore su 24.
Uscita IPTV ed EPG
Esporre i canali come playlist M3U con una guida elettronica ai programmi XMLTV completa, in modo che qualsiasi client IPTV si sintonizzi come la TV via cavo.
Plex / Jellyfin / Emby
Collega direttamente alle librerie di media server esistenti o scansiona le cartelle locali in modo che gli stessi media alimentino le app VOD e i tuoi canali TV.
Transcodifica hardware
Accelerazione opzionale NVENC, QSV, VAAPI, AMF e VideoToolbox per mantenere l'utilizzo della CPU gestibile durante la trasmissione di live stream.
Filigrane e bumper
Sovrapponi filigrane del canale, inserisci bumper e intro e interrompi la programmazione con intermezzi personalizzati per un'esperienza da vero canale.
Canali di video musicali
Mixare video musicali e audio in canali cronologici o a tema, completi di visualizzazione della copertina e programmazione basata su metadati.
PerchÃ© eseguire ErsatzTV su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .