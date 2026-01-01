Distribuisci Habitica con un click.
App di produttività gamificata che trasforma abitudini, compiti giornalieri e cose da fare in un'avventura RPG con progressione del personaggio e missioni sociali.
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Cosa puoi costruire con Habitica
Habitica trasforma la produttività in un gioco di ruolo dove il completamento di attività del mondo reale fa salire di livello il tuo personaggio, ti fa guadagnare oro e sblocca equipaggiamento. Crea abitudini per tenere traccia dei comportamenti ricorrenti, attività giornaliere per compiti che si resettano ogni giorno e attività da fare per obiettivi una tantum — mancarne uno qualsiasi costa salute al tuo avatar, creando una vera responsabilità attraverso le meccaniche di gioco.
Le funzionalità sociali ti permettono di unirti a gilde, partecipare a sfide e intraprendere missioni di gruppo dove le squadre sconfiggono i mostri completando le attività insieme. L'auto-hosting sul tuo VPS mantiene tutti i dati delle abitudini, i progressi del personaggio e la cronologia sociale sotto il tuo controllo senza fare affidamento sul servizio pubblico.
Funzionalità principali di Habitica
RPG gestione delle attività
Guadagna esperienza, oro ed equipaggiamento completando compiti reali — fai salire di livello il tuo personaggio allo stesso modo in cui fai salire di livello le tue abitudini.
Abitudini e attività quotidiane
Traccia i comportamenti ripetibili con le abitudini e imposta attività ricorrenti con le attività giornaliere che si resettano ogni giorno, con penalità sulla salute per gli elementi non completati.
Missioni di gruppo
Fai squadra con amici o colleghi per sconfiggere i mostri insieme — ogni compito completato infligge danni, rendendo la responsabilità di gruppo davvero divertente.
Sistema di classi
Sblocca le classi Guerriero, Mago, Ladro o Guaritore al livello 10, ognuna con abilità uniche che si adattano a diversi stili di produttività.
Ricompense personalizzate
Crea incentivi personali legati al completamento delle attività — usa l'oro guadagnato per sbloccare ricompense reali che definisci tu.
Perché eseguire Habitica su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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