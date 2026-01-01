Windmill Ã¨ una piattaforma per sviluppatori open source che converte script scritti in Python, TypeScript, Go, Bash e SQL in strumenti interni con interfacce utente web generate automaticamente, workflow pianificabili e API REST richiamabili. Elimina il lavoro ripetitivo di creazione di pannelli di amministrazione e dashboard interne generando interfacce direttamente dalle firme degli script.

L'auto-hosting di Windmill su un VPS mantiene tutto il codice e i dati degli strumenti interni all'interno della tua infrastruttura. Il servizio worker incluso esegue i job in ambienti isolati, PostgreSQL memorizza lo stato del workflow e la cronologia delle esecuzioni, e un gestore di segreti gestisce le chiavi API e le credenziali senza codificarle direttamente negli script.