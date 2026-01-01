Distribuisci Windmill con un click.
Piattaforma per sviluppatori open source che trasforma gli script in strumenti interni, workflow pianificati e UI generate automaticamente.
Scegli un piano VPS per Windmill
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Windmill
Windmill Ã¨ una piattaforma per sviluppatori open source che converte script scritti in Python, TypeScript, Go, Bash e SQL in strumenti interni con interfacce utente web generate automaticamente, workflow pianificabili e API REST richiamabili. Elimina il lavoro ripetitivo di creazione di pannelli di amministrazione e dashboard interne generando interfacce direttamente dalle firme degli script.
L'auto-hosting di Windmill su un VPS mantiene tutto il codice e i dati degli strumenti interni all'interno della tua infrastruttura. Il servizio worker incluso esegue i job in ambienti isolati, PostgreSQL memorizza lo stato del workflow e la cronologia delle esecuzioni, e un gestore di segreti gestisce le chiavi API e le credenziali senza codificarle direttamente negli script.
FunzionalitÃ principali di Windmill
Script multi lingua
Scrivi automazioni in Python, TypeScript, Go, Bash o SQL â€” Windmill gestisce l'esecuzione, le dipendenze e il sandboxing.
Interfacce Utente autogenerate
Windmill genera automaticamente moduli web e UI dai tipi di parametri degli script, in modo che i non sviluppatori possano eseguire gli strumenti senza codice.
Costruttore di flussi di lavoro
Concatenare script in flussi di lavoro a piÃ¹ fasi con ramificazione condizionale, cicli ed esecuzione parallela utilizzando un editor DAG visuale.
Pianificatore Cron
Esegui script e workflow su pianificazioni cron o trigger di eventi senza gestire un'infrastruttura cron separata.
Gestione dei segreti
Archivia chiavi API, password e token come variabili crittografate accessibili agli script senza incorporarli nel codice.
PerchÃ© eseguire Windmill su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .