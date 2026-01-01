Distribuisci SuperTokens con installazione in un click.
Backend di autenticazione open source con gestione delle sessioni, accesso senza password, social OAuth e MFA â€” un'alternativa self-hosted a Auth0 e Firebase Auth.
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Cosa puoi costruire con SuperTokens
SuperTokens Ã¨ un'alternativa open-source ai servizi di autenticazione proprietari come Auth0 e Firebase Auth. Fornisce un'API Core di backend con cui le tue applicazioni si integrano utilizzando SDK ufficiali per React, Node.js, Python, Go e piattaforme mobili. SuperTokens gestisce l'accesso tramite email/password, flussi senza password, OAuth sociale, autenticazione a piÃ¹ fattori, gestione avanzata delle sessioni con refresh automatico dei token e protezione contro i comuni attacchi di autenticazione â€” tutto tramite un'API ben documentata.
L'auto-hosting di SuperTokens significa che le credenziali utente e i dati di sessione rimangono nel tuo database PostgreSQL sotto il tuo pieno controllo, senza prezzi per utente che aumentano contro di te man mano che la tua applicazione cresce. Questo template distribuisce SuperTokens Core con PostgreSQL pronto per l'uso in produzione.
FunzionalitÃ principali di SuperTokens
Metodi di autenticazione multipli
Supporta email/password, link magici senza password e provider OAuth social pronti all'uso â€” aggiungi i flussi che i tuoi utenti si aspettano senza codice personalizzato.
Gestione avanzata delle sessioni
Gestisce la rotazione dei token, l'aggiornamento automatico e la revoca della sessione in modo sicuro, proteggendo gli utenti da dirottamenti di sessione e attacchi di fissazione.
Componenti UI pre-costruiti
Componenti Drop-in React, Vue e Angular per il login, la registrazione e il reset della password che si abbinano al tuo brand senza dover costruire interfacce utente di autenticazione da zero.
Autenticazione a piÃ¹ fattori
Aggiungi TOTP o MFA basata su email a qualsiasi flusso di autenticazione senza servizi di terze parti o costi aggiuntivi per utente.
Ruoli e autorizzazioni
Assegna ruoli agli utenti e applica controlli di autorizzazione nella tua applicazione utilizzando la gestione utenti e l'API dei ruoli integrati di SuperTokens.
PerchÃ© eseguire SuperTokens su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .