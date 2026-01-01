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Archivio dati in memoria ad alte prestazioni, compatibile con Redis, progettato per hardware moderno per offrire fino a 25 volte piÃ¹ throughput rispetto a Redis.
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Cosa puoi costruire con Dragonfly
Dragonfly Ã¨ un moderno data store in-memory che Ã¨ completamente compatibile con le API di Redis e Memcached, il che significa che qualsiasi applicazione esistente che utilizza Redis puÃ² passare a Dragonfly modificando solo la stringa di connessione. Costruito da zero per CPU multi-core utilizzando un'architettura shared-nothing thread-per-core, Dragonfly offre fino a 25 volte piÃ¹ throughput rispetto a Redis sullo stesso hardware utilizzando al contempo molta meno memoria per lo stesso set di dati.
L'auto-hosting di Dragonfly offre alle tue applicazioni una cache ad alte prestazioni e un data store di strutture dati senza costi per operazione o limiti di connessione. La console di amministrazione HTTP integrata fornisce metriche del server e diagnostica accessibili da qualsiasi browser, insieme alla piena compatibilitÃ con la CLI di Redis e ogni libreria client di Redis.
FunzionalitÃ principali di Dragonfly
Redis API compatibile
Utilizzabile come sostituto di Redis â€” qualsiasi app che utilizzi una libreria client Redis funziona con Dragonfly semplicemente modificando la stringa di connessione.
25Ã— Redis Throughput
L'architettura multi-thread shared-nothing satura tutti i core della CPU, offrendo fino a 25 volte piÃ¹ operazioni al secondo rispetto a Redis single-thread sullo stesso hardware.
Minore utilizzo di memoria
Implementazioni innovative di strutture dati riducono il consumo di memoria fino al 30% rispetto a Redis per lo stesso dataset, permettendoti di archiviare piÃ¹ dati su un VPS piÃ¹ piccolo.
Console di Amministrazione integrata
L'interfaccia di amministrazione HTTP sulla stessa porta fornisce statistiche del server, utilizzo della memoria e diagnostica accessibili direttamente da un browser.
Memcached compatibile
Accetta comandi del protocollo di testo Memcached oltre ai comandi Redis, rendendolo un sostituto diretto per entrambi i sistemi di caching contemporaneamente.
PerchÃ© eseguire Dragonfly su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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