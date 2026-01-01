Distribuisci File Browser con 1 click.
Gestore di file leggero basato sul web per navigare, caricare e gestire i file del server direttamente dal tuo browser.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con File Browser
File Browser Ã¨ un gestore di file web leggero e open source che trasforma qualsiasi directory sul tuo server in un'interfaccia di gestione file completa accessibile da qualsiasi browser. Supporta piÃ¹ utenti con permessi configurabili, la condivisione di file tramite link pubblici, caricamenti drag-and-drop e un editor di codice integrato â€” tutto senza richiedere client SSH o FTP.
L'auto-hosting di File Browser sul tuo VPS mantiene i file privati e sotto il tuo controllo, ti permette di concedere in sicurezza ai membri del team o ai clienti l'accesso a directory specifiche senza esporre le credenziali del server e richiede risorse minime, in modo da funzionare comodamente insieme alle tue altre applicazioni.
FunzionalitÃ principali di File Browser
Permessi multi-utente
Crea account utente con accesso granulare alla directory e permessi basati sui ruoli, in modo che ogni persona veda e modifichi solo i file di cui ha bisogno.
Caricamenti drag and drop
Carica file singoli, file multipli o intere cartelle direttamente dal browser con monitoraggio dell'avanzamento in tempo reale â€” nessun client FTP richiesto.
Editor di codice integrato
Modifica i file di configurazione, gli script e i file di testo direttamente nel browser senza passare a una sessione SSH separata o a un editor di testo.
Link di condivisione pubblici
Genera link di download condivisibili per file o cartelle, permettendoti di inviare contenuti a destinatari esterni senza concedere loro l'accesso al server.
Gestione Archivio
Crea ed estrai archivi ZIP e TAR direttamente tramite l'interfaccia web, semplificando i trasferimenti in blocco e i backup dei file.
PerchÃ© eseguire File Browser su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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