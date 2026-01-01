Distribuisci Zenfeed con installazione in un click.
Hub RSS basato su AI che riassume, cerca semanticamente e instrada i tuoi feed in avvisi e briefing attuabili.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Zenfeed
Zenfeed Ã¨ un hub di informazioni AI open-source che combina un classico lettore RSS con un segretario LLM personale. Invece di annegare in feed grezzi, ogni articolo viene passato attraverso una pipeline configurabile che riassume il contenuto, lo classifica con prompt personalizzati e lo incorpora in un indice semantico che puoi interrogare in linguaggio naturale. Le regole di tracciamento trasformano argomenti arbitrari in lavori ricorrenti che forniscono briefing programmati, digest di monitoraggio o notifiche webhook quando appare contenuto corrispondente.
L'auto-hosting di Zenfeed sul tuo VPS mantiene la tua lista di iscrizioni, la cronologia di lettura e la tua chiave API LLM su un'infrastruttura che controlli. Il template raggruppa l'interfaccia utente web, il motore zenfeed con archiviazione persistente e un'istanza RSSHub privata cosÃ¬ puoi iscriverti a migliaia di fonti che non espongono feed RSS nativi.
FunzionalitÃ principali di Zenfeed
Riepiloghi con l'AI
Ogni articolo viene elaborato da un LLM che produce un riassunto conciso, cosÃ¬ puoi scansionare decine di fonti in minuti invece che in ore.
Ricerca semantica
Un indice di embedding ti permette di interrogare la tua cronologia di lettura in linguaggio naturale e di far emergere storie correlate attraverso i feed e nel tempo.
Briefing programmati
Configura lavori ricorrenti che compilano riepiloghi giornalieri o settimanali di ciÃ² che conta di piÃ¹ e li consegnano via email o webhook.
Monitoraggio argomenti
Definisci regole di tracciamento con prompt personalizzati che attivano notifiche ogni volta che nuovi articoli corrispondono a un argomento, un'azienda o una parola chiave.
RSSHub integrato
Un'istanza RSSHub integrata trasforma migliaia di siti senza feed nativi in abbonamenti che puoi convogliare attraverso la pipeline AI.
Apri Server MCP
Agisce come un server del Protocollo di Contesto del Modello in modo che i client AI come Cherry Studio possano chattare direttamente con la tua libreria di feed personale.
PerchÃ© eseguire Zenfeed su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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