Razzia Ã¨ una piattaforma di quiz open-source, self-hosted e in tempo reale, progettata per eventi dal vivo, riunioni di team e sessioni in aula. Un host crea una stanza di gioco tramite la dashboard di gestione protetta da password, condivide il codice della stanza con i partecipanti e controlla il ritmo del quiz â€” il tutto funzionante in qualsiasi browser moderno senza che i partecipanti debbano scaricare alcuna app.

Ospitare Razzia autonomamente sul tuo VPS mantiene privati i contenuti del tuo quiz e i dati dei partecipanti, senza costi per partita o dipendenza da un servizio di terze parti. Il deployment leggero a singolo container lo rende pratico sia per eventi ad hoc che per attivitÃ di team ricorrenti e regolari.