Distribuisci Razzia con installazione in un click.
Piattaforma di quiz in tempo reale auto-ospitata per organizzare eventi quiz multiplayer dal tuo VPS.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Razzia
Razzia Ã¨ una piattaforma di quiz open-source, self-hosted e in tempo reale, progettata per eventi dal vivo, riunioni di team e sessioni in aula. Un host crea una stanza di gioco tramite la dashboard di gestione protetta da password, condivide il codice della stanza con i partecipanti e controlla il ritmo del quiz â€” il tutto funzionante in qualsiasi browser moderno senza che i partecipanti debbano scaricare alcuna app.
Ospitare Razzia autonomamente sul tuo VPS mantiene privati i contenuti del tuo quiz e i dati dei partecipanti, senza costi per partita o dipendenza da un servizio di terze parti. Il deployment leggero a singolo container lo rende pratico sia per eventi ad hoc che per attivitÃ di team ricorrenti e regolari.
FunzionalitÃ principali di Razzia
Multiplayer in tempo reale
Il gameplay live basato su WebSocket fornisce domande e punteggi a tutti i partecipanti contemporaneamente senza alcun ritardo evidente, anche su reti diverse.
Nessuna App Richiesta
I partecipanti accedono istantaneamente tramite qualsiasi browser moderno utilizzando un codice stanza â€” senza account, senza installazione e senza ostacoli alla registrazione prima che il quiz inizi.
Pannello di controllo del manager
L'interfaccia /manager protetta da password offre al gestore il pieno controllo sul flusso di gioco â€” avviare, far avanzare e terminare i round al proprio ritmo.
Contenuto quiz personalizzato
Definisci i quiz come file JSON memorizzati sul tuo server, dandoti piena proprietÃ su domande, risposte e punteggio senza alcun vendor lock-in.
Stanze Simultanee
Gestisci piÃ¹ sale giochi indipendenti da una singola istanza, in modo che un'unica distribuzione possa servire piÃ¹ team o sessioni contemporaneamente.
PerchÃ© eseguire Razzia su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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