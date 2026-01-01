Distribuisci Kodi con installazione in un click.
Server multimediale Kodi headless per centralizzare e condividere il tuo database multimediale su piÃ¹ istanze Kodi.
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Cosa puoi costruire con Kodi
Questa implementazione headless di Kodi esegue un server di libreria multimediale persistente senza display, consentendo a piÃ¹ client Kodi sulla tua rete di condividere un unico database centralizzato basato su MariaDB. Invece di ogni istanza Kodi che mantiene la propria libreria separata, tutti i client si connettono al database condiviso per una cronologia di visualizzazione, valutazioni e metadati unificati. Un'interfaccia web integrata ti consente di gestire le sorgenti multimediali, avviare scansioni della libreria e installare componenti aggiuntivi da qualsiasi browser.
L'auto-hosting su un VPS rende la tua libreria Kodi condivisa sempre disponibile a ogni client sulla tua rete, indipendentemente dal fatto che un'altra macchina sia in esecuzione. Collega le tue altre installazioni Kodi alle porte del database e dell'interfaccia web dell'implementazione per iniziare a condividere la tua libreria.
FunzionalitÃ principali di Kodi
Libreria Multimediale Centralizzata
Ospita un database multimediale condiviso basato su MariaDB a cui si connettono tutti i tuoi client Kodi, eliminando le librerie duplicate e mantenendo la cronologia di visualizzazione sincronizzata.
Gestione basata su browser
Configura le sorgenti multimediali, scansiona nuovi contenuti e gestisci i componenti aggiuntivi tramite l'interfaccia web di Kodi senza la necessitÃ di un display fisico.
Cronologia visualizzazioni unificata
Tutti i client Kodi connessi condividono gli stessi progressi di visione, valutazioni e metadati, cosÃ¬ puoi riprendere i contenuti da qualsiasi dispositivo.
Server della libreria sempre attivo
L'esecuzione su un VPS mantiene il tuo server di libreria disponibile 24 ore su 24, anche quando i computer personali o i lettori multimediali sono spenti.
Gestione Add-on
Installa e gestisci gli add-on di Kodi da remoto tramite l'interfaccia web, estendendo la funzionalitÃ senza accesso diretto al container.
PerchÃ© eseguire Kodi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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