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Piattaforma PSA open-source per MSP che copre la documentazione IT, la gestione dei ticket, la fatturazione e la gestione dei clienti in un unico sistema.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con ITFlow

ITFlow Ã¨ una piattaforma di automazione dei servizi professionali (PSA) gratuita e open-source, creata specificamente per i fornitori di servizi gestiti (MSP). Consolida la documentazione IT, la gestione dei ticket di supporto, la fatturazione, la gestione dei clienti e il monitoraggio dell'infrastruttura in un unico sistema self-hosted, eliminando la pila dispersa di strumenti separati che la maggior parte degli MSP utilizza per gestire le operazioni quotidiane.

L'hosting autonomo di ITFlow su un VPS offre alla tua attivitÃ  la piena proprietÃ  di ogni record cliente, credenziale e documento finanziario, senza costi di licenza per tecnico o dati detenuti da fornitori SaaS di terze parti. Al primo accesso, una procedura guidata di configurazione ti guida attraverso la creazione del tuo profilo aziendale e dell'account amministratore prima che il sistema si apra al lavoro con i clienti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di ITFlow

Hub di documentazione IT

Centralizza le risorse dei clienti, le credenziali, i domini, i certificati SSL e la documentazione di rete in una base di conoscenza ricercabile e strutturata.

Ticketing e helpdesk

Gestisci i ticket di supporto dalla creazione alla risoluzione con l'analisi delle email in ticket, il monitoraggio degli SLA e la registrazione del tempo dei tecnici.

Fatturazione

Genera preventivi, invia fatture, traccia le spese e monitora le entrate da una dashboard di contabilitÃ  integrata senza uno strumento di fatturazione separato.

Avvisi di dominio e SSL

Monitora automaticamente le date di scadenza per i domini dei clienti e i certificati SSL e invia avvisi prima che i rinnovi diventino critici.

Portale clienti

I clienti accedono a un portale self-service personalizzato per visualizzare i loro ticket aperti, i documenti condivisi e le fatture.

Monitoraggio di fornitori e licenze

Registra le licenze software, i contatti dei fornitori e le date di rinnovo insieme agli asset del cliente a cui appartengono.

PerchÃ© eseguire ITFlow su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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