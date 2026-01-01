Distribuisci Nexterm con installazione in un click.
Gestione server open-source per connessioni SSH, VNC e RDP accessibile interamente dal tuo browser.
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Cosa puoi costruire con Nexterm
Nexterm Ã¨ una piattaforma di gestione server open-source che consolida sessioni terminale SSH, desktop VNC e connessioni RDP in un'unica interfaccia accessibile tramite browser. A differenza dei tradizionali strumenti di accesso remoto che richiedono un client locale, Nexterm viene eseguito sul tuo VPS e ti offre un hub di connessione completo accessibile da qualsiasi dispositivo con un browser.
L'auto-hosting di Nexterm sul tuo VPS significa che le credenziali del tuo server e i dati della sessione non lasciano mai la tua infrastruttura. Il gestore file SFTP integrato, la registrazione delle sessioni, il monitoraggio e il supporto per le organizzazioni e la 2FA lo rendono un'alternativa pratica al dover gestire piÃ¹ client SSH, visualizzatori VNC e strumenti RDP.
FunzionalitÃ principali di Nexterm
SSH, VNC e RDP
Gestisci terminali SSH, desktop VNC e sessioni RDP da una singola scheda del browser â€” senza richiedere l'installazione di alcun client locale su nessun dispositivo.
Gestore file SFTP
Sfoglia, carica e scarica file su server remoti tramite un'interfaccia SFTP integrata senza la necessitÃ di un client FTP separato.
Registrazione sessione
Registra e riproduci le sessioni del terminale e del desktop per audit, revisione del team o per la risoluzione dei problemi relativi a modifiche passate.
Autenticazione a due fattori
Proteggi l'accesso a tutti i tuoi server con 2FA e OIDC SSO, assicurando che solo gli utenti autorizzati possano aprire connessioni.
Organizzazioni multi-utente
Dividi server e credenziali in organizzazioni in modo che i team possano condividere l'accesso senza esporre infrastrutture non correlate.
PerchÃ© eseguire Nexterm su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .