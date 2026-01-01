Sonarr Ã¨ un gestore completo di collezioni di serie TV e un registratore video personale per utenti Usenet e BitTorrent. Monitora i feed RSS per le nuove uscite di episodi, li scarica automaticamente tramite il tuo client di download preferito e organizza i file risultanti con una denominazione coerente â€” il tutto senza intervento manuale. Come membro fondamentale della suite arr, Sonarr si integra perfettamente con Radarr, Prowlarr e server multimediali come Plex e Jellyfin.

Distribuire Sonarr sul tuo VPS significa che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, catturando le nuove uscite nel momento in cui appaiono, anche quando il tuo computer di casa Ã¨ spento. L'archiviazione persistente protegge le configurazioni della tua libreria e i profili di qualitÃ , mentre l'API REST consente l'integrazione con strumenti di gestione delle richieste per costruire un ecosistema multimediale domestico completamente automatizzato.