Distribuisci Sonarr con installazione in un click.
Gestore automatizzato di collezioni di serie TV che monitora, scarica, rinomina e organizza episodi da Usenet e torrent.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Sonarr
Sonarr Ã¨ un gestore completo di collezioni di serie TV e un registratore video personale per utenti Usenet e BitTorrent. Monitora i feed RSS per le nuove uscite di episodi, li scarica automaticamente tramite il tuo client di download preferito e organizza i file risultanti con una denominazione coerente â€” il tutto senza intervento manuale. Come membro fondamentale della suite arr, Sonarr si integra perfettamente con Radarr, Prowlarr e server multimediali come Plex e Jellyfin.
Distribuire Sonarr sul tuo VPS significa che funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, catturando le nuove uscite nel momento in cui appaiono, anche quando il tuo computer di casa Ã¨ spento. L'archiviazione persistente protegge le configurazioni della tua libreria e i profili di qualitÃ , mentre l'API REST consente l'integrazione con strumenti di gestione delle richieste per costruire un ecosistema multimediale domestico completamente automatizzato.
FunzionalitÃ principali di Sonarr
Monitoraggio automatico degli episodi
Traccia gli episodi in arrivo tramite feed RSS e li scarica automaticamente nel momento in cui le nuove uscite diventano disponibili.
Gestione del profilo di qualitÃ
Definisci le risoluzioni preferite, i codec e le dimensioni dei file per serie, e lascia che Sonarr aggiorni automaticamente a versioni migliori quando appaiono.
Download Integrazione Client
Si connette a qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd, NZBGet e altro ancora â€” supportando sia i flussi di lavoro torrent che Usenet da un'unica interfaccia.
Sincronizzazione Media Server
Attiva gli aggiornamenti automatici della libreria in Plex, Jellyfin, Emby e Kodi dopo ogni download, mantenendo il tuo media server aggiornato senza aggiornamenti manuali.
Gestione del pacchetto stagione
Elabora intelligentemente i download di pacchetti stagionali estraendo i singoli episodi e abbinandoli alle voci di serie monitorate.
PerchÃ© eseguire Sonarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .