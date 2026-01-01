Distribuisci Seafile con installazione in un clic.
Piattaforma di sincronizzazione e condivisione file self-hosted alternativa a Dropbox.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Seafile
Seafile è una piattaforma di sincronizzazione e condivisione di file ad alte prestazioni e open source, utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo. La sua esclusiva tecnologia di sincronizzazione a livello di blocco offre trasferimenti di file veloci ed efficienti in termini di larghezza di banda tra i dispositivi, rendendola ideale per i team che gestiscono grandi librerie di file. A differenza dell'archiviazione cloud generica, Seafile è stato progettato da zero per una sincronizzazione affidabile di enormi raccolte di file.
Con crittografia lato client, versioning dei file, permessi granulari delle cartelle e client di sincronizzazione nativi per ogni piattaforma, Seafile offre una gestione dei file di livello aziendale senza costi di abbonamento o prezzi per utente. L'auto-hosting mantiene tutti i tuoi dati sul tuo server. Questo template include MariaDB per l'archiviazione dei metadati, Memcached per la memorizzazione nella cache delle prestazioni e il routing HTTPS di Traefik per un accesso sicuro.
Funzionalità principali di Seafile
Sincronizzazione a livello di blocco
La sincronizzazione Delta trasferisce solo i blocchi di file modificati, garantendo una sincronizzazione rapida ed efficiente in termini di larghezza di banda su tutti i dispositivi connessi.
Crittografia end-to-end
Le librerie crittografate lato client assicurano che i file siano crittografati prima di lasciare il tuo dispositivo, proteggendo i dati sensibili a riposo e in transito.
Versionamento dei file
La cronologia delle versioni automatica con conservazione configurabile ti permette di ripristinare le versioni precedenti dei file e di tenere traccia delle modifiche nel tempo.
Link di condivisione sicuri
Condividi file e cartelle tramite link con password, date di scadenza e limiti di download per una collaborazione esterna controllata.
Clienti multipiattaforma
Client di sincronizzazione nativi per Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantengono i tuoi file accessibili su ogni dispositivo.
Perché eseguire Seafile su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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