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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Seafile

Seafile è una piattaforma di sincronizzazione e condivisione di file ad alte prestazioni e open source, utilizzata da milioni di persone in tutto il mondo. La sua esclusiva tecnologia di sincronizzazione a livello di blocco offre trasferimenti di file veloci ed efficienti in termini di larghezza di banda tra i dispositivi, rendendola ideale per i team che gestiscono grandi librerie di file. A differenza dell'archiviazione cloud generica, Seafile è stato progettato da zero per una sincronizzazione affidabile di enormi raccolte di file.

Con crittografia lato client, versioning dei file, permessi granulari delle cartelle e client di sincronizzazione nativi per ogni piattaforma, Seafile offre una gestione dei file di livello aziendale senza costi di abbonamento o prezzi per utente. L'auto-hosting mantiene tutti i tuoi dati sul tuo server. Questo template include MariaDB per l'archiviazione dei metadati, Memcached per la memorizzazione nella cache delle prestazioni e il routing HTTPS di Traefik per un accesso sicuro.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Seafile

Sincronizzazione a livello di blocco

La sincronizzazione Delta trasferisce solo i blocchi di file modificati, garantendo una sincronizzazione rapida ed efficiente in termini di larghezza di banda su tutti i dispositivi connessi.

Crittografia end-to-end

Le librerie crittografate lato client assicurano che i file siano crittografati prima di lasciare il tuo dispositivo, proteggendo i dati sensibili a riposo e in transito.

Versionamento dei file

La cronologia delle versioni automatica con conservazione configurabile ti permette di ripristinare le versioni precedenti dei file e di tenere traccia delle modifiche nel tempo.

Link di condivisione sicuri

Condividi file e cartelle tramite link con password, date di scadenza e limiti di download per una collaborazione esterna controllata.

Clienti multipiattaforma

Client di sincronizzazione nativi per Windows, macOS, Linux, iOS e Android mantengono i tuoi file accessibili su ogni dispositivo.

Perché eseguire Seafile su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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