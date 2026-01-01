Installa DocuSeal con un click.
Piattaforma di firma elettronica open source gratuita per creare, inviare e gestire flussi di lavoro per la firma di documenti.
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Cosa puoi costruire con DocuSeal
DocuSeal Ã¨ una piattaforma di firma elettronica di documenti gratuita e open-source che offre le funzionalitÃ principali di servizi commerciali come DocuSign e PandaDoc â€” posizionamento dei campi tramite drag-and-drop, molteplici tipi di firma, promemoria automatici e audit trail completi â€” senza costi di abbonamento o tariffe per documento.
L'auto-hosting di DocuSeal sul tuo VPS significa che i tuoi contratti, accordi e documenti firmati sono archiviati interamente sulla tua infrastruttura. I documenti aziendali sensibili non passano mai attraverso una piattaforma di terze parti, il che semplifica la conformitÃ al GDPR e ad altri requisiti di protezione dei dati, offrendoti al contempo spazio di archiviazione e capacitÃ di elaborazione illimitati per i documenti.
FunzionalitÃ principali di DocuSeal
Costruttore di moduli drag and drop
Posiziona campi firma, iniziali, date e campi modulo personalizzati ovunque su un PDF utilizzando un editor visuale â€” senza bisogno di codifica.
Diversi tipi di firma
I firmatari possono disegnare, digitare o caricare la propria firma, adattandosi alle preferenze personali su qualsiasi dispositivo.
Invio di massa
Invia lo stesso documento a centinaia di firmatari contemporaneamente, rendendo la distribuzione massiva dei contratti veloce e gestibile.
Promemoria automatici
Le notifiche di firma in sospeso vengono inviate automaticamente, riducendo il follow-up manuale necessario per chiudere i documenti in tempo.
Template di documento
Salva i layout di documenti riutilizzabili in modo che i flussi di lavoro ricorrenti come NDA o moduli di onboarding possano essere avviati in pochi secondi.
PerchÃ© eseguire DocuSeal su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .