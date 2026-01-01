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Piattaforma di firma elettronica open source gratuita per creare, inviare e gestire flussi di lavoro per la firma di documenti.

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8GB di RAM
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32GB di RAM
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con DocuSeal

DocuSeal Ã¨ una piattaforma di firma elettronica di documenti gratuita e open-source che offre le funzionalitÃ  principali di servizi commerciali come DocuSign e PandaDoc â€” posizionamento dei campi tramite drag-and-drop, molteplici tipi di firma, promemoria automatici e audit trail completi â€” senza costi di abbonamento o tariffe per documento.

L'auto-hosting di DocuSeal sul tuo VPS significa che i tuoi contratti, accordi e documenti firmati sono archiviati interamente sulla tua infrastruttura. I documenti aziendali sensibili non passano mai attraverso una piattaforma di terze parti, il che semplifica la conformitÃ  al GDPR e ad altri requisiti di protezione dei dati, offrendoti al contempo spazio di archiviazione e capacitÃ  di elaborazione illimitati per i documenti.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di DocuSeal

Costruttore di moduli drag and drop

Posiziona campi firma, iniziali, date e campi modulo personalizzati ovunque su un PDF utilizzando un editor visuale â€” senza bisogno di codifica.

Diversi tipi di firma

I firmatari possono disegnare, digitare o caricare la propria firma, adattandosi alle preferenze personali su qualsiasi dispositivo.

Invio di massa

Invia lo stesso documento a centinaia di firmatari contemporaneamente, rendendo la distribuzione massiva dei contratti veloce e gestibile.

Promemoria automatici

Le notifiche di firma in sospeso vengono inviate automaticamente, riducendo il follow-up manuale necessario per chiudere i documenti in tempo.

Template di documento

Salva i layout di documenti riutilizzabili in modo che i flussi di lavoro ricorrenti come NDA o moduli di onboarding possano essere avviati in pochi secondi.

PerchÃ© eseguire DocuSeal su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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