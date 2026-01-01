DocuSeal Ã¨ una piattaforma di firma elettronica di documenti gratuita e open-source che offre le funzionalitÃ principali di servizi commerciali come DocuSign e PandaDoc â€” posizionamento dei campi tramite drag-and-drop, molteplici tipi di firma, promemoria automatici e audit trail completi â€” senza costi di abbonamento o tariffe per documento.

L'auto-hosting di DocuSeal sul tuo VPS significa che i tuoi contratti, accordi e documenti firmati sono archiviati interamente sulla tua infrastruttura. I documenti aziendali sensibili non passano mai attraverso una piattaforma di terze parti, il che semplifica la conformitÃ al GDPR e ad altri requisiti di protezione dei dati, offrendoti al contempo spazio di archiviazione e capacitÃ di elaborazione illimitati per i documenti.