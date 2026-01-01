Distribuisci Homarr con un click.
Dashboard server moderna e personalizzabile per organizzare e monitorare tutti i tuoi servizi self-hosted in un unico posto.
Scegli un piano VPS per Homarr
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Homarr
Homarr Ã¨ una dashboard elegante e open-source progettata per offrirti un'unica interfaccia per tutte le tue applicazioni self-hosted. Invece di aggiungere ai preferiti decine di URL di servizi, Homarr li presenta come riquadri organizzati con indicatori di stato in tempo reale, ricerca e azioni rapide â€” tutto da un'unica pagina.
Distribuire Homarr sul tuo VPS significa che la tua dashboard rimane privata, si carica istantaneamente sulla rete locale e puÃ² integrarsi direttamente con Docker per rilevare automaticamente i container in esecuzione e visualizzare il loro stato di salute in tempo reale.
FunzionalitÃ principali di Homarr
Organizzazione di servizi
Raggruppa le applicazioni in bacheche e categorie personalizzate, cosÃ¬ ogni servizio Ã¨ a portata di clic.
integrazione Docker
Rileva automaticamente i container in esecuzione e visualizza il loro stato, integritÃ e l'utilizzo delle risorse senza configurazione manuale.
Monitoraggio stato
Esegui il ping dei servizi a intervalli regolari e mostra indicatori di stato in tempo reale (online/offline) direttamente su ogni riquadro.
Layout personalizzabile
L'editor a griglia drag and drop ti permette di ridimensionare, riordinare e personalizzare le tessere per adattarsi al tuo flusso di lavoro.
Ricerca e segnalibri
Ricerca istantanea su tutti i servizi configurati e sul web, con scorciatoie da tastiera per utenti esperti.
Supporto multi-utente
Crea account separati con permessi basati sui ruoli in modo che ogni membro del team veda solo ciÃ² di cui ha bisogno.
PerchÃ© eseguire Homarr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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