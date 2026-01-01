Deploy HeyForm in one click installation.
Costruttore di moduli conversazionali open-source per sondaggi, quiz e votazioni.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con HeyForm
HeyForm Ã¨ un moderno costruttore di moduli open-source che crea interfacce conversazionali coinvolgenti dove le domande appaiono una alla volta. Questo approccio offre tassi di completamento significativamente piÃ¹ elevati rispetto ai costruttori di moduli tradizionali, rendendolo ideale per sondaggi, questionari, quiz e moduli di acquisizione lead.
Con oltre 40 tipi di input, logica condizionale, temi personalizzati e analisi integrate, HeyForm fornisce una potente piattaforma no-code per la raccolta dati, mantenendo tutti gli invii sotto il tuo controllo. Questo template include MongoDB per l'archiviazione dei moduli, KeyDB per la memorizzazione nella cache e il routing HTTPS di Traefik per un accesso sicuro ai moduli.
FunzionalitÃ principali di HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Crea percorsi di domande dinamici che si adattano in base alle risposte precedenti per una raccolta dati personalizzata e pertinente.
Costruttore drag and drop
Progetta moduli visivamente con oltre 40 tipi di campi di input, inclusi valutazioni, caricamenti di file, firme e selettori di data.
Analisi integrata
Monitora i modelli di risposta e le metriche di completamento con una dashboard di analisi integrata per l'ottimizzazione dei moduli basata sui dati.
Brand Personalizzato
Applica temi personalizzati, colori e branding per abbinare l'identitÃ della tua organizzazione su tutti i moduli e i sondaggi.
PerchÃ© eseguire HeyForm su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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