Distribuisci Novu con installazione in un clic.
Infrastruttura di notifica open source per l'invio di email, SMS, notifiche push e in-app tramite un'unica API unificata.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Novu
Novu Ã¨ una piattaforma di infrastruttura di notifica open-source che offre ai team di prodotto e di ingegneria una singola API per inviare notifiche su ogni canale â€” email, SMS, push, in-app e chat. Invece di integrare provider separati per ogni canale, Novu instrada tutte le notifiche attraverso un unico sistema con un costruttore di workflow visivo, preferenze di canale per utente e un log di consegna per il debug degli invii falliti.
L'auto-hosting di Novu mantiene il contenuto delle notifiche, i dati degli abbonati e le credenziali dei provider interamente sulla tua infrastruttura. Non ci sono costi per notifica, nessun dato che lasci i tuoi server e pieno controllo sui limiti di frequenza e sulle politiche di riprova â€” rendendola la scelta giusta per applicazioni sensibili alla privacy e per i team che necessitano di costi di notifica prevedibili su larga scala.
FunzionalitÃ principali di Novu
Consegna Multicanale
Invia notifiche email, SMS, push, in-app e chat tramite una singola API senza integrare ogni provider separatamente.
Costruttore di Workflow Visivo
Progetta sequenze di notifica a piÃ¹ passaggi con logica di ramificazione e ritardi utilizzando un editor drag and drop â€” nessun codice richiesto.
Oltre 50 integrazioni con fornitori
Connettiti a SendGrid, Twilio, FCM, Slack e oltre 50 altri fornitori con integrazioni predefinite gestite interamente dall'interfaccia utente del dashboard.
Preferenze dell'iscritto
Consenti agli utenti di controllare quali canali di notifica ricevono per argomento, riducendo le disiscrizioni e migliorando il coinvolgimento a lungo termine.
OsservabilitÃ della Consegna
Verifica lo stato di ogni notifica in un registro di consegna in tempo reale con il numero di tentativi, le risposte del provider e i dettagli degli errori.
PerchÃ© eseguire Novu su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .