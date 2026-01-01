Novu Ã¨ una piattaforma di infrastruttura di notifica open-source che offre ai team di prodotto e di ingegneria una singola API per inviare notifiche su ogni canale â€” email, SMS, push, in-app e chat. Invece di integrare provider separati per ogni canale, Novu instrada tutte le notifiche attraverso un unico sistema con un costruttore di workflow visivo, preferenze di canale per utente e un log di consegna per il debug degli invii falliti.

L'auto-hosting di Novu mantiene il contenuto delle notifiche, i dati degli abbonati e le credenziali dei provider interamente sulla tua infrastruttura. Non ci sono costi per notifica, nessun dato che lasci i tuoi server e pieno controllo sui limiti di frequenza e sulle politiche di riprova â€” rendendola la scelta giusta per applicazioni sensibili alla privacy e per i team che necessitano di costi di notifica prevedibili su larga scala.