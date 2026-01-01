Distribuisci Annif con 1 click.
Kit di strumenti multilingue automatizzato per l'indicizzazione per soggetto per biblioteche, archivi, musei e flussi di lavoro di ricerca.
Scegli un piano VPS per Annif
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Annif
Annif è un toolkit open-source della Biblioteca Nazionale della Finlandia che assegna automaticamente termini soggetto ai documenti. Combina backend lessicali, statistici e di machine learning, inclusi TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e modelli ensemble, in modo che i catalogatori possano scegliere o combinare gli algoritmi che meglio si adattano a ogni collezione e lingua.
L'auto-hosting di Annif sul tuo VPS mantiene i corpora di training, i vocabolari controllati e i metadati bibliografici sotto il tuo pieno controllo invece di inviarli a un servizio di indicizzazione di terze parti. Il container espone un'API REST e un'interfaccia utente basata su browser per testare i progetti, quindi integrare Annif nelle pipeline di catalogazione esistenti o costruire client personalizzati richiede solo chiamate HTTP.
Funzionalità principali di Annif
Backend di indicizzazione multipli
Scegli tra TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE e stwfsapy, o combinali in ensemble ottimizzati per ogni lingua e collezione.
Supporto multilingue
Gli analizzatori configurabili gestiscono il finlandese, lo svedese, l'inglese, il tedesco e altre lingue tramite stemmer Snowball, Voikko e pipeline spaCy.
REST API e web UI
L'UI del browser integrata ti consente di sperimentare con i progetti, mentre l'endpoint REST documentato da OpenAPI integra Annif negli strumenti di catalogazione esistenti.
Vocabolari controllati
Carica vocabolari SKOS, TSV o CSV come YSO, LCSH o il tuo thesaurus in modo che i suggerimenti rimangano allineati con i file di autorità.
CLI per addestramento e valutazione
Gestisci progetti, addestra modelli e confronta precisione e richiamo rispetto a corpus gold standard con un'interfaccia a riga di comando scriptabile.
Perché eseguire Annif su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
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