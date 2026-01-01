Distribuisci DuckDNS con installazione in un click.
Client DNS dinamico gratuito che mantiene automaticamente il tuo dominio puntato verso il tuo attuale indirizzo IP senza un IP statico.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DuckDNS
Duck DNS Ã¨ un servizio DNS dinamico gratuito scelto da milioni di utenti di home lab e self-hoster per mantenere un accesso affidabile a server e dispositivi dietro connessioni internet residenziali. La maggior parte degli ISP assegna indirizzi IP variabili, ma Duck DNS risolve questo problema monitorando continuamente il tuo IP pubblico e aggiornando il sottodominio scelto nel momento in cui cambia â€” il tutto gratuitamente.
Questo template esegue il container client ufficiale di Duck DNS in modalitÃ di rete host, garantendogli una visibilitÃ IP accurata. La configurazione persiste tra i riavvii, cosÃ¬ le impostazioni del tuo sottodominio e del token non vengono mai perse. Sia che tu abbia bisogno di un accesso stabile a un server domestico, a un progetto Raspberry Pi o a un'applicazione VPS self-hosted, Duck DNS elimina la necessitÃ di pagare per un IP statico o un servizio DDNS commerciale.
FunzionalitÃ principali di DuckDNS
Aggiornamenti IP automatici
Rileva quando il tuo indirizzo IP pubblico cambia e aggiorna immediatamente il tuo sottodominio Duck DNS, mantenendo l'accesso ininterrotto.
Supporto IPv4 e IPv6
Funziona con entrambe le famiglie di indirizzi, cosÃ¬ il tuo sottodominio rimane aggiornato indipendentemente dall'assegnazione della versione IP del tuo ISP.
Sottodomini multipli
Gestisce diversi sottodomini Duck DNS in un singolo container fornendo un elenco di nomi di sottodomini separati da virgola.
Funzionamento VPS sempre attivo
L'esecuzione su un VPS garantisce che gli aggiornamenti vengano eseguiti come previsto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, anche quando l'attrezzatura di rete domestica si riavvia o perde alimentazione.
Configurazione persistente
Memorizza il tuo token e le impostazioni del sottodominio in un volume dedicato in modo che il client riprenda correttamente dopo i riavvii del container.
PerchÃ© eseguire DuckDNS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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