Duck DNS Ã¨ un servizio DNS dinamico gratuito scelto da milioni di utenti di home lab e self-hoster per mantenere un accesso affidabile a server e dispositivi dietro connessioni internet residenziali. La maggior parte degli ISP assegna indirizzi IP variabili, ma Duck DNS risolve questo problema monitorando continuamente il tuo IP pubblico e aggiornando il sottodominio scelto nel momento in cui cambia â€” il tutto gratuitamente.

Questo template esegue il container client ufficiale di Duck DNS in modalitÃ di rete host, garantendogli una visibilitÃ IP accurata. La configurazione persiste tra i riavvii, cosÃ¬ le impostazioni del tuo sottodominio e del token non vengono mai perse. Sia che tu abbia bisogno di un accesso stabile a un server domestico, a un progetto Raspberry Pi o a un'applicazione VPS self-hosted, Duck DNS elimina la necessitÃ di pagare per un IP statico o un servizio DDNS commerciale.