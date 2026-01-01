Distribuisci Cloudreve con installazione in un click.
Piattaforma di cloud storage self-hosted con condivisione di file, anteprima online e supporto multi-utente sotto il tuo pieno controllo.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Cloudreve
Cloudreve è una piattaforma di archiviazione cloud self-hosted open-source con oltre 27.000 stelle su GitHub, creata per offrire a individui e team un drive cloud privato che controllano completamente. Offre un'esperienza raffinata, in stile Google Drive — caricamenti drag-and-drop, link condivisibili, anteprima multimediale online e integrazione desktop WebDAV — archiviando ogni file su un'infrastruttura di tua proprietà.
A differenza dei servizi di archiviazione cloud commerciali, Cloudreve non impone costi per utente, nessuna scansione dei file e nessun limite di archiviazione oltre la capacità del disco del tuo VPS. Supporta più backend di archiviazione, inclusi disco locale, servizi compatibili con S3, OneDrive e Google Drive, permettendo di unificare archivi disparati sotto un unico punto di accesso. Questa implementazione abbina Cloudreve a PostgreSQL e Redis per un'archiviazione affidabile dei metadati e una navigazione rapida dei file.
Funzionalità principali di Cloudreve
Backend di archiviazione multipli
Collega il disco locale, i bucket compatibili con S3, OneDrive o Google Drive e gestisci tutto lo spazio di archiviazione da un'unica interfaccia unificata.
Condivisione di file sicura
Crea link di condivisione con protezione tramite password opzionale, date di scadenza e limiti di download per controllare chi accede a cosa.
Anteprima media online
Visualizza in anteprima immagini, video, audio, documenti e file di codice direttamente nel browser senza scaricarli.
Accesso desktop WebDAV
Monta Cloudreve come unità di rete su Windows, macOS o Linux per l'integrazione nativa del file system senza software aggiuntivo.
Multi-utente con quote
Crea account utente con quote di archiviazione individuali e livelli di autorizzazione per famiglie, team o clienti.
Perché eseguire Cloudreve su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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