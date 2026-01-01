Cloudreve è una piattaforma di archiviazione cloud self-hosted open-source con oltre 27.000 stelle su GitHub, creata per offrire a individui e team un drive cloud privato che controllano completamente. Offre un'esperienza raffinata, in stile Google Drive — caricamenti drag-and-drop, link condivisibili, anteprima multimediale online e integrazione desktop WebDAV — archiviando ogni file su un'infrastruttura di tua proprietà.

A differenza dei servizi di archiviazione cloud commerciali, Cloudreve non impone costi per utente, nessuna scansione dei file e nessun limite di archiviazione oltre la capacità del disco del tuo VPS. Supporta più backend di archiviazione, inclusi disco locale, servizi compatibili con S3, OneDrive e Google Drive, permettendo di unificare archivi disparati sotto un unico punto di accesso. Questa implementazione abbina Cloudreve a PostgreSQL e Redis per un'archiviazione affidabile dei metadati e una navigazione rapida dei file.