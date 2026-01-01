Distribuisci EdgeDB con installazione in un click.
Database grafico-relazionale di nuova generazione basato su PostgreSQL con un linguaggio di query moderno e un modello di dati intuitivo.
Scegli un piano VPS per EdgeDB
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con EdgeDB
EdgeDB Ã¨ un database open-source che reimmagina il paradigma relazionale. Costruito sul collaudato motore di PostgreSQL, introduce un ricco modello di dati oggetto-relazionale, l'ereditarietÃ dello schema e EdgeQL â€” un linguaggio di query progettato per essere piÃ¹ espressivo e sicuro di SQL. Gli sviluppatori beneficiano di proprietÃ calcolate, proprietÃ di collegamento e strumenti di migrazione integrati che eliminano la gestione manuale dello schema.
L'auto-hosting di EdgeDB sul tuo VPS ti offre il pieno controllo sulla configurazione del database, l'allocazione delle risorse e la residenza dei dati. Puoi ottimizzare le impostazioni di PostgreSQL per adattarle al tuo carico di lavoro, implementare strategie di backup personalizzate e integrarti con la tua infrastruttura senza i vincoli dei servizi di database gestiti.
FunzionalitÃ principali di EdgeDB
EdgeQL Linguaggio di query
Un'alternativa moderna a SQL con sintassi intuitiva, espressioni componibili e potente attraversamento del grafo degli oggetti che elimina complesse query multi-join.
Modello Oggetto-Relazionale
Definire schemi utilizzando tipi di oggetto con ereditarietÃ e proprietÃ calcolate, riducendo il disallineamento di impedenza tra il codice dell'applicazione e il livello del database.
Migrazioni automatiche
Genera e applica automaticamente le migrazioni di schema dalle tue definizioni di schema, eliminando gli script ALTER TABLE scritti a mano e il disallineamento delle migrazioni.
UI Amministrativa Web
Interfaccia integrata basata su browser per l'esplorazione dello schema, query interattive e la visualizzazione dei dati senza installare strumenti aggiuntivi.
Librerie client a prova di tipo
Generatori di query ufficiali per TypeScript, Python e Go generano codice di accesso al database completamente a tipizzazione sicura direttamente dal tuo schema EdgeDB.
PerchÃ© eseguire EdgeDB su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .