Parse Server Ã¨ il successore open-source della piattaforma Parse originale, che fornisce un backend-as-a-service completo per applicazioni mobili e web. Espone l'archiviazione di oggetti, l'autenticazione utente, l'archiviazione di file, le notifiche push e le Live Queries attraverso API REST e GraphQL generate automaticamente, eliminando la maggior parte del boilerplate normalmente richiesto per distribuire un'app connessa.

L'auto-hosting di Parse Server sul tuo VPS ti dÃ la piena proprietÃ degli account utente, dei dati dell'applicazione e della logica del codice cloud â€” senza costi per richiesta, senza vendor lock-in e senza scadenze di migrazione a sorpresa. Questa distribuzione include MongoDB e la dashboard ufficiale di Parse cosÃ¬ puoi sfogliare le classi, eseguire query e gestire lo schema dal primo giorno.