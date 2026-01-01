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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Parse Server

Parse Server Ã¨ il successore open-source della piattaforma Parse originale, che fornisce un backend-as-a-service completo per applicazioni mobili e web. Espone l'archiviazione di oggetti, l'autenticazione utente, l'archiviazione di file, le notifiche push e le Live Queries attraverso API REST e GraphQL generate automaticamente, eliminando la maggior parte del boilerplate normalmente richiesto per distribuire un'app connessa.

L'auto-hosting di Parse Server sul tuo VPS ti dÃ  la piena proprietÃ  degli account utente, dei dati dell'applicazione e della logica del codice cloud â€” senza costi per richiesta, senza vendor lock-in e senza scadenze di migrazione a sorpresa. Questa distribuzione include MongoDB e la dashboard ufficiale di Parse cosÃ¬ puoi sfogliare le classi, eseguire query e gestire lo schema dal primo giorno.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Parse Server

API REST e GraphQL

Ogni classe che definisci Ã¨ immediatamente disponibile tramite endpoint REST e GraphQL generati automaticamente, cosÃ¬ i client iOS, Android e web possono leggere e scrivere dati senza codice server personalizzato.

Autenticazione utente

Nome utente/password integrati, verifica email e accessi social per Facebook, Apple, Google e Twitter ti permettono di implementare flussi di account sicuri in pochi minuti.

Query Live

Consente di iscriversi alle modifiche su qualsiasi classe tramite WebSockets per abilitare chat in tempo reale, strumenti collaborativi e dashboard in tempo reale senza uno stack pub/sub separato.

Funzioni Cloud Code

Esegui JavaScript lato server su trigger di inserimento, aggiornamento ed eliminazione o come funzioni richiamabili per applicare le regole aziendali e integrarti con API di terze parti.

Notifiche push

Invia notifiche push mirate a client iOS, Android e web utilizzando il sistema integrato di gestione delle installazioni e dei canali.

Parse Dashboard incluso

Sfoglia le classi, modifica le righe, esegui query di aggregazione e ispeziona lo schema tramite la dashboard ufficiale di Parse fornita insieme al server.

PerchÃ© eseguire Parse Server su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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