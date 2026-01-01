Distribuisci Parse Server con installazione in un click.
Backend open-source per app mobili e web con REST, GraphQL, query in tempo reale, autenticazione e notifiche push.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Parse Server
Parse Server Ã¨ il successore open-source della piattaforma Parse originale, che fornisce un backend-as-a-service completo per applicazioni mobili e web. Espone l'archiviazione di oggetti, l'autenticazione utente, l'archiviazione di file, le notifiche push e le Live Queries attraverso API REST e GraphQL generate automaticamente, eliminando la maggior parte del boilerplate normalmente richiesto per distribuire un'app connessa.
L'auto-hosting di Parse Server sul tuo VPS ti dÃ la piena proprietÃ degli account utente, dei dati dell'applicazione e della logica del codice cloud â€” senza costi per richiesta, senza vendor lock-in e senza scadenze di migrazione a sorpresa. Questa distribuzione include MongoDB e la dashboard ufficiale di Parse cosÃ¬ puoi sfogliare le classi, eseguire query e gestire lo schema dal primo giorno.
FunzionalitÃ principali di Parse Server
API REST e GraphQL
Ogni classe che definisci Ã¨ immediatamente disponibile tramite endpoint REST e GraphQL generati automaticamente, cosÃ¬ i client iOS, Android e web possono leggere e scrivere dati senza codice server personalizzato.
Autenticazione utente
Nome utente/password integrati, verifica email e accessi social per Facebook, Apple, Google e Twitter ti permettono di implementare flussi di account sicuri in pochi minuti.
Query Live
Consente di iscriversi alle modifiche su qualsiasi classe tramite WebSockets per abilitare chat in tempo reale, strumenti collaborativi e dashboard in tempo reale senza uno stack pub/sub separato.
Funzioni Cloud Code
Esegui JavaScript lato server su trigger di inserimento, aggiornamento ed eliminazione o come funzioni richiamabili per applicare le regole aziendali e integrarti con API di terze parti.
Notifiche push
Invia notifiche push mirate a client iOS, Android e web utilizzando il sistema integrato di gestione delle installazioni e dei canali.
Parse Dashboard incluso
Sfoglia le classi, modifica le righe, esegui query di aggregazione e ispeziona lo schema tramite la dashboard ufficiale di Parse fornita insieme al server.
PerchÃ© eseguire Parse Server su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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