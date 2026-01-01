Distribuisci Wingfit con installazione in un click.
App di fitness open-source minimalista per registrare gli allenamenti, tracciare gli esercizi e monitorare i progressi personali in privato.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Wingfit
Wingfit Ã¨ un'applicazione minimalista di monitoraggio del fitness auto-ospitata, focalizzata sulla semplicitÃ e sulla privacy. Offre un'interfaccia pulita per registrare gli allenamenti, tenere traccia di serie e ripetizioni degli esercizi e monitorare i progressi personali nel fitness nel tempo, senza pubblicitÃ , abbonamenti o condivisione di dati con servizi di terze parti.
L'auto-hosting di Wingfit su un VPS mantiene tutti i tuoi dati di fitness completamente privati sulla tua infrastruttura. Il deployment leggero a servizio singolo non richiede un database esterno, rendendo la configurazione rapida e la manutenzione minima, fornendoti al contempo un registro fitness permanente accessibile da qualsiasi browser.
FunzionalitÃ principali di Wingfit
Registrazione dell'allenamento
Registra i singoli esercizi con serie, ripetizioni e pesi per costruire un registro completo di ogni sessione di allenamento.
Tracciamento del progresso
Monitora le tendenze di forza e volume nel tempo per misurare i progressi di fitness e identificare le aree di miglioramento.
Progettazione incentrata sulla privacy
Tutti i dati di fitness rimangono sul tuo VPS senza sincronizzazione cloud di terze parti, analisi o pubblicitÃ .
Distribuzione leggera
Un container a servizio singolo con requisiti minimi di risorse rende Wingfit facile da eseguire insieme ad altre app.
PerchÃ© eseguire Wingfit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .