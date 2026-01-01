Installa Wavelog con un click.
Applicazione di logging radioamatoriale basata sul web per tracciare i QSO, gestire i riconoscimenti e integrarsi con LoTW ed eQSL.
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Cosa puoi costruire con Wavelog
Wavelog Ã¨ un'applicazione di logging per radioamatori moderna e basata sul web per tracciare i QSO e gestire l'avanzamento dei premi attraverso i programmi DXCC, IOTA, SOTA e POTA. Si integra direttamente con i servizi LoTW, eQSL e di ricerca callbook, e supporta il controllo radio CAT per il logging automatizzato durante le sessioni operative.
L'auto-hosting di Wavelog su un VPS mantiene i dati del tuo logbook privati e accessibili da qualsiasi browser o dispositivo mobile senza dipendenza da cloud di terze parti. Il logging per contest, l'integrazione con cluster DX, l'esportazione ADIF e Cabrillo, e il supporto per piÃ¹ operatori lo rendono una soluzione completa di logging per stazione per i radioamatori seri.
FunzionalitÃ principali di Wavelog
Monitoraggio premi
Tieni traccia dei progressi verso DXCC, IOTA, SOTA, POTA e altri importanti programmi di premi radioamatoriali dai dati del tuo registro di stazione.
LoTW ed eQSL sincronizzazione
Carica e conferma automaticamente i QSO con LoTW ed eQSL per il riconoscimento di premi elettronici senza invio manuale.
CAT radiocomando
Connettiti alla tua radio tramite interfaccia CAT per popolare automaticamente i campi banda, modo e frequenza durante l'attivitÃ in tempo reale.
Registrazione concorso
Registra i QSO del contest con tracciamento degli scambi e controllo dei duplicati per l'operativitÃ radioamatoriale competitiva.
Esportazione ADIF
Esporta il tuo log completo in formato ADIF o Cabrillo per l'utilizzo con altri software di logging o sistemi di invio premi.
PerchÃ© eseguire Wavelog su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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