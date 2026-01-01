Wavelog Ã¨ un'applicazione di logging per radioamatori moderna e basata sul web per tracciare i QSO e gestire l'avanzamento dei premi attraverso i programmi DXCC, IOTA, SOTA e POTA. Si integra direttamente con i servizi LoTW, eQSL e di ricerca callbook, e supporta il controllo radio CAT per il logging automatizzato durante le sessioni operative.

L'auto-hosting di Wavelog su un VPS mantiene i dati del tuo logbook privati e accessibili da qualsiasi browser o dispositivo mobile senza dipendenza da cloud di terze parti. Il logging per contest, l'integrazione con cluster DX, l'esportazione ADIF e Cabrillo, e il supporto per piÃ¹ operatori lo rendono una soluzione completa di logging per stazione per i radioamatori seri.