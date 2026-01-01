Distribuisci PrivateBin con installazione in un clic.
Pastebin crittografato a conoscenza zero dove il server non vede mai i tuoi contenuti â€” tutta la crittografia e la decrittografia avvengono interamente nel browser.
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Cosa puoi costruire con PrivateBin
PrivateBin Ã¨ un pastebin open-source minimalista dove il contenuto viene crittografato con AES-GCM a 256 bit direttamente nel browser prima che raggiunga il server. La chiave di decrittografia si trova solo nel frammento dell'URL, che i browser non inviano mai al server â€” il che significa che nemmeno l'operatore del server puÃ² leggere ciÃ² che condividi. Con oltre 8.000 stelle su GitHub, Ã¨ uno degli strumenti di condivisione a conoscenza zero piÃ¹ affidabili disponibili.
L'auto-hosting di PrivateBin sul tuo VPS mantiene la tua infrastruttura di condivisione completamente privata â€” nessun servizio di terze parti vede i tuoi contenuti incollati â€” e il leggero container Alpine richiede risorse minime offrendoti al contempo il pieno controllo su politiche di conservazione, limiti di dimensione dei file e accesso.
FunzionalitÃ principali di PrivateBin
Crittografia a conoscenza zero
La crittografia AES-GCM a 256 bit viene eseguita interamente nel browser, quindi il server memorizza solo il testo cifrato e non puÃ² mai accedere al tuo contenuto in chiaro.
Brucia dopo la lettura
I testi una tantum vengono eliminati automaticamente dopo la prima visualizzazione, rendendoli ideali per la condivisione di password, token o qualsiasi segreto che non dovrebbe persistere.
Protezione password
Aggiungi una password opzionale oltre alla chiave basata su URL per un secondo livello di controllo degli accessi su paste particolarmente sensibili.
Evidenziazione della sintassi
Oltre 200 temi di linguaggi di programmazione rendono facile condividere e rivedere frammenti di codice con una formattazione leggibile e una sintassi con codice colore.
Nessun account richiesto
Chiunque abbia il link puÃ² leggere un testo incollato istantaneamente â€” nessuna registrazione, nessun tracciamento e nessun dato utente raccolto o memorizzato dal server.
PerchÃ© eseguire PrivateBin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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