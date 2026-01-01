Distribuisci Meilisearch con installazione in un click.
Motore di ricerca open-source costruito in Rust che fornisce risultati tolleranti agli errori di battitura in meno di 50 millisecondi.
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Cosa puoi costruire con Meilisearch
Meilisearch Ã¨ un motore di ricerca open-source estremamente veloce, scritto in Rust, che restituisce risultati pertinenti in meno di 50ms con tolleranza ai refusi integrata, filtraggio sfaccettato e ranking personalizzabile â€” tutto tramite una semplice API REST. Funziona immediatamente con impostazioni predefinite intelligenti, rendendo semplice aggiungere una potente funzionalitÃ di ricerca a negozi e-commerce, siti di documentazione e applicazioni SaaS.
Ospitare Meilisearch sul tuo VPS ti offre CPU e memoria dedicate per prestazioni costanti inferiori a 50ms sotto carico, indicizzazione illimitata di documenti a un costo fisso e il pieno controllo su sicurezza e configurazione senza dipendere da un servizio di ricerca gestito.
FunzionalitÃ principali di Meilisearch
Risultati sotto i 50ms
Il motore basato su Rust restituisce i risultati di ricerca in meno di 50 millisecondi anche tra milioni di documenti.
Tolleranza ai refusi integrata
Gli utenti trovano ciÃ² che cercano anche con errori di battitura â€” nessuna configurazione richiesta per attivare la correzione intelligente degli errori di battitura.
Filtro a faccette
Potenti filtri e faccette consentono agli utenti di affinare i risultati di ricerca per categoria, prezzo, tag o qualsiasi attributo personalizzato.
Semplice REST API
SDK complete per JavaScript, Python, PHP, Go e altro ancora rendono l'integrazione semplice per qualsiasi stack.
Indicizzazione in tempo reale
I documenti sono ricercabili immediatamente dopo essere stati aggiunti, senza ritardi di ricostruzione o aggiornamenti manuali dell'indice.
PerchÃ© eseguire Meilisearch su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .