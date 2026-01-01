Distribuisci LimeSurvey con installazione in un clic.
Piattaforma professionale di sondaggi online per creare questionari e raccogliere dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con LimeSurvey
LimeSurvey è una piattaforma di sondaggi open-source leader che consente a ricercatori, aziende e istituzioni di creare questionari online professionali. Supporta oltre 80 lingue, logica di ramificazione avanzata, gestione dei partecipanti e opzioni complete di esportazione dati, inclusi i formati SPSS ed Excel.
Con i suoi estesi tipi di domande, la tematizzazione personalizzata e l'architettura dei plugin, LimeSurvey offre funzionalità di sondaggio di livello enterprise senza costi di abbonamento. Questo template include MariaDB per un'archiviazione dati affidabile, Redis per una gestione rapida delle sessioni e routing HTTPS Traefik per invii di sondaggi sicuri.
Funzionalità principali di LimeSurvey
Tipi di domande avanzate
Scegli tra oltre 28 tipi di domande, inclusi matrice, classificazione, caricamento file e domande basate su equazioni per qualsiasi scenario di sondaggio.
Logica condizionale
Crea sondaggi dinamici che mostrano o nascondono domande in base alle risposte precedenti utilizzando un potente gestore di espressioni.
Sondaggi multilingue
Crea sondaggi in oltre 80 lingue con supporto automatico per il testo da destra a sinistra per una raccolta dati veramente globale.
Esportazione e analisi dei dati
Esporta i risultati in formati SPSS, R, Excel e CSV con statistiche integrate, grafici e strumenti di tabulazione incrociata.
Gestione dei partecipanti
Traccia i rispondenti con accesso basato su token, invia promemoria e controlla le quote per una precisa amministrazione del sondaggio.
Perché eseguire LimeSurvey su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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