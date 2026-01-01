Distribuisci Excalidraw con un click.
Lavagna virtuale open source per creare diagrammi in stile disegnato a mano, wireframe e schizzi collaborativi.
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Cosa puoi costruire con Excalidraw
Excalidraw Ã¨ una lavagna virtuale elegante che trasforma la creazione di diagrammi tecnici in un'esperienza creativa e disegnata a mano. A differenza degli strumenti di diagrammazione rigidi e formali, Excalidraw abbraccia l'estetica organica e abbozzata del brainstorming su lavagna, offrendo al contempo la comoditÃ digitale e la collaborazione in tempo reale con crittografia end-to-end per sessioni di team sicure.
L'auto-hosting di Excalidraw sul tuo VPS offre al tuo team uno strumento di lavagna privata e sempre disponibile, dove i tuoi diagrammi, schizzi di architettura e sessioni di brainstorming rimangono interamente all'interno della tua infrastruttura â€” nessuna preoccupazione per la privacy dei dati, nessun costo di abbonamento e nessuna dipendenza da servizi esterni.
FunzionalitÃ principali di Excalidraw
Estetica disegnata a mano
Rende i diagrammi con uno stile organico e abbozzato che riduce la barriera alla creazione di elementi visivi e rende le idee complesse piÃ¹ accessibili.
Collaborazione in tempo reale
PiÃ¹ utenti possono disegnare sulla stessa tela contemporaneamente con crittografia end-to-end che mantiene le sessioni private e sicure.
Tela Infinita
Lo spazio di disegno illimitato consente ai team di espandere i diagrammi liberamente senza ristrutturarli â€” ideale per grandi diagrammi di architettura e sessioni di brainstorming.
Esportazione flessibile
Esporta diagrammi come PNG, SVG o link condivisibili, rendendo facile incorporare elementi visivi in documentazione, presentazioni e strumenti di progettazione.
PWA Pronta per l'offline
Funziona come una Progressive Web App con archiviazione local-first, cosÃ¬ i diagrammi rimangono accessibili anche senza una connessione internet attiva.
PerchÃ© eseguire Excalidraw su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .