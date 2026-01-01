Excalidraw Ã¨ una lavagna virtuale elegante che trasforma la creazione di diagrammi tecnici in un'esperienza creativa e disegnata a mano. A differenza degli strumenti di diagrammazione rigidi e formali, Excalidraw abbraccia l'estetica organica e abbozzata del brainstorming su lavagna, offrendo al contempo la comoditÃ digitale e la collaborazione in tempo reale con crittografia end-to-end per sessioni di team sicure.

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