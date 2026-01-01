Distribuisci Gonic con installazione in un click.
Leggero server di streaming musicale auto-ospitato con piena compatibilitÃ API Subsonic per qualsiasi client Subsonic.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Gonic
Gonic Ã¨ un server Subsonic gratuito e open source scritto in Go. Ti offre un servizio di streaming musicale personale che funziona con decine di client popolari compatibili con Subsonic â€” Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry e altri â€” cosÃ¬ puoi ascoltare la tua libreria da qualsiasi dispositivo.
Progettato per l'efficienza, Gonic gestisce librerie di decine di migliaia di tracce senza richiedere un server di database dedicato. Supporta la transcodifica audio al volo, la gestione podcast, lo scrobbling su Last.fm e ListenBrainz e l'accesso multi-utente con preferenze per utente. Funziona comodamente su hardware a basso consumo come un Raspberry Pi.
FunzionalitÃ principali di Gonic
Compatibile con API Subsonic
Funziona subito con tutti i principali client Subsonic e OpenSubsonic, offrendoti un'ampia scelta di app mobili e desktop.
Transcodifica al volo
Converte l'audio in qualsiasi formato supportato in tempo reale, permettendo ai client di richiedere il bitrate e il codec adatti alla loro connessione.
Supporto Scrobbling
Scrobbla automaticamente le riproduzioni su Last.fm e ListenBrainz in modo che la tua cronologia di ascolto rimanga accurata su tutti i client.
Gestione Podcast
Iscriviti ai feed dei podcast e gestisci i download degli episodi direttamente dal server, mantenendo tutto l'audio in un unico posto.
Accesso multi-utente
Crea account separati con profili di transcodifica individuali e controlli di accesso per la condivisione in famiglia o in team.
PerchÃ© eseguire Gonic su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .