Distribuisci PicoClaw con 1 click.
Assistente AI ultra-leggero scritto in Go con supporto MCP nativo e oltre 30 integrazioni di provider LLM.
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Cosa puoi costruire con PicoClaw
PicoClaw Ã¨ un assistente AI open-source indipendente avviato da Sipeed e scritto interamente in Go da zero. Il progetto Ã¨ stato ricostruito attraverso un processo di auto-bootstrap â€” l'AI Agent stesso ha guidato la migrazione dell'architettura e l'ottimizzazione del codice â€” producendo un singolo binario statico che si avvia in meno di un secondo e funziona su un singolo core CPU.
Progettato per essere minuscolo, veloce e distribuibile ovunque, PicoClaw esegue gli stessi carichi di lavoro di framework agent molto piÃ¹ pesanti consumando circa 10MB di RAM. L'auto-hosting del launcher su un VPS ti offre una console basata su browser, una configurazione persistente e un gateway a lunga esecuzione che collega il tuo LLM scelto a Telegram, Discord, Matrix, WeChat e a qualsiasi server MCP a cui lo punti.
FunzionalitÃ principali di PicoClaw
Ingombro ultra-ridotto
L'utilizzo della memoria core inferiore a 10MB e tempi di avvio inferiori al secondo significano che un singolo VPS puÃ² ospitare PicoClaw insieme al resto del tuo stack senza un overhead misurabile.
Avviatore della console web
Il launcher basato su browser sulla porta 18800 ti guida attraverso la configurazione di provider, canale e gateway senza modificare manualmente i file JSON.
Supporto nativo MCP
L'integrazione di prima classe del Model Context Protocol consente di connettere qualsiasi server MCP per estendere le capacitÃ dell'agente senza scrivere plugin personalizzati.
Oltre 30 fornitori di LLM
Usa OpenAI, Anthropic, Gemini, OpenRouter, AWS Bedrock, Azure, Kimi, Minimax e altro ancora tramite una singola configurazione model_list.
Gateway multicanale
Il gateway persistente espone il tuo agente tramite Telegram, Discord, Matrix, IRC, WeChat e WeCom da un'unica distribuzione.
Routing smart del modello
Il routing basato su regole invia query semplici a modelli leggeri e quelle complesse a modelli di punta, riducendo la spesa API senza compromettere la qualitÃ .
PerchÃ© eseguire PicoClaw su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .