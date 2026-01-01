PicoClaw Ã¨ un assistente AI open-source indipendente avviato da Sipeed e scritto interamente in Go da zero. Il progetto Ã¨ stato ricostruito attraverso un processo di auto-bootstrap â€” l'AI Agent stesso ha guidato la migrazione dell'architettura e l'ottimizzazione del codice â€” producendo un singolo binario statico che si avvia in meno di un secondo e funziona su un singolo core CPU.

Progettato per essere minuscolo, veloce e distribuibile ovunque, PicoClaw esegue gli stessi carichi di lavoro di framework agent molto piÃ¹ pesanti consumando circa 10MB di RAM. L'auto-hosting del launcher su un VPS ti offre una console basata su browser, una configurazione persistente e un gateway a lunga esecuzione che collega il tuo LLM scelto a Telegram, Discord, Matrix, WeChat e a qualsiasi server MCP a cui lo punti.