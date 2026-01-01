Distribuisci MicroRealEstate con installazione in un click.
Gestione open-source di proprietà in affitto per proprietari: contratti di locazione, affitti, inquilini e archiviazione documenti in un'unica piattaforma self-hosted.
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Cosa puoi costruire con MicroRealEstate
MicroRealEstate è un'applicazione open-source per la gestione immobiliare creata specificamente per proprietari indipendenti e piccoli team immobiliari. Consolida i registri degli inquilini, i contratti di locazione, il monitoraggio degli affitti e la generazione di documenti in un unico spazio di lavoro self-hosted, eliminando le commissioni per unità e i compromessi sulla condivisione dei dati dei SaaS commerciali di gestione immobiliare.
L'hosting autonomo di MicroRealEstate sul tuo VPS mantiene le informazioni sensibili degli inquilini, i contratti di locazione e la cronologia dei pagamenti sotto il tuo pieno controllo. L'architettura a microservizi separa chiaramente il portale del proprietario, il portale dell'inquilino, il generatore di documenti e il servizio email, rendendo semplice la gestione degli affitti su qualsiasi scala senza costi software ricorrenti.
Funzionalità principali di MicroRealEstate
Gestione locazioni
Genera contratti di locazione da modelli personalizzabili e archivia ogni contratto, modifica e documento legato a ogni locazione in un unico posto.
Tracciamento pagamenti affitto
Registra i pagamenti in entrata e monitora i saldi scaduti per ogni unità, con generazione automatica di avvisi e ricevute per gli inquilini.
Portale inquilino
Un'interfaccia dedicata agli inquilini permette loro di rivedere il contratto di locazione, visualizzare la cronologia dei pagamenti e scaricare le ricevute senza dover contattare il proprietario.
Documenti personalizzati
Redigi avvisi, lettere e annunci da modelli riutilizzabili in modo che la comunicazione con gli inquilini rimanga coerente e professionale.
Collaborazione di squadra
Invita i collaboratori a condividere il carico di lavoro della gestione immobiliare, rendendo la piattaforma adatta sia ai proprietari indipendenti che alle attività immobiliari.
Notifiche email
Collega SMTP, Mailgun o Gmail per inviare ricevute, comunicazioni di massa e inviti agli inquilini direttamente dall'applicazione.
Perché eseguire MicroRealEstate su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.