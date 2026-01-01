Jellystat Ã¨ un'applicazione di statistiche open source creata specificamente per il server multimediale Jellyfin, ispirata allo stile di analisi di Tautulli per Plex. Si connette all'API del tuo server Jellyfin e raccoglie continuamente dati di riproduzione, attivitÃ utente e informazioni sulla libreria, presentando tutto attraverso grafici interattivi e dashboard dettagliate per utente.

L'auto-hosting di Jellystat su un VPS mantiene la tua cronologia di visualizzazione e le analisi del server completamente sotto il tuo controllo, libero da servizi di tracciamento di terze parti. Un database PostgreSQL incluso mantiene i dati storici di riproduzione attraverso gli aggiornamenti del container, e il sistema di backup integrato salva le tue statistiche e configurazione in modo che le analisi sopravvivano agli aggiornamenti e alle migrazioni senza esportazioni manuali.