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Dashboard open-source di statistiche e analisi per il server multimediale Jellyfin con tracciamento dettagliato della riproduzione e analisi utente.

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Jellystat

Jellystat Ã¨ un'applicazione di statistiche open source creata specificamente per il server multimediale Jellyfin, ispirata allo stile di analisi di Tautulli per Plex. Si connette all'API del tuo server Jellyfin e raccoglie continuamente dati di riproduzione, attivitÃ  utente e informazioni sulla libreria, presentando tutto attraverso grafici interattivi e dashboard dettagliate per utente.

L'auto-hosting di Jellystat su un VPS mantiene la tua cronologia di visualizzazione e le analisi del server completamente sotto il tuo controllo, libero da servizi di tracciamento di terze parti. Un database PostgreSQL incluso mantiene i dati storici di riproduzione attraverso gli aggiornamenti del container, e il sistema di backup integrato salva le tue statistiche e configurazione in modo che le analisi sopravvivano agli aggiornamenti e alle migrazioni senza esportazioni manuali.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Jellystat

Tracciamento della riproduzione

Ogni stream di Jellyfin viene registrato con utente, elemento, dispositivo e durata di visione in modo da avere una cronologia completa dell'attivitÃ  del server multimediale.

Approfondimenti sull'attivitÃ  dell'utente

Le dashboard individuali mostrano il tempo di visione, i contenuti preferiti e i modelli di visualizzazione all'interno del nucleo familiare per una ripartizione trasparente dell'utilizzo dei media.

Statistiche della libreria

Analisi dettagliate di film, serie TV e altri contenuti per genere, codec e risoluzione rivelano la forma della tua libreria multimediale.

Backup integrati

Il backup e ripristino con un clic per il database Jellystat mantiene al sicuro le tue statistiche storiche attraverso aggiornamenti, migrazioni e modifiche dell'host.

Autenticazione sicura

L'accesso basato su JWT protegge la dashboard di analisi dall'accesso pubblico senza dipendere dagli account utente Jellyfin per l'accesso.

PerchÃ© eseguire Jellystat su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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