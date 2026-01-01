Distribuisci OctoBot con installazione in un clic.
Bot di trading di criptovalute open-source per automatizzare strategie AI, grid, DCA e TradingView su oltre 15 exchange.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OctoBot
OctoBot Ã¨ un bot di trading di criptovalute gratuito e open-source che si connette a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e a piÃ¹ di 15 altri exchange tramite un'unica interfaccia web. Supporta il grid trading, il dollar-cost averaging, il market making, strategie basate sull'AI, l'automazione di webhook di TradingView e un motore di backtesting completamente scriptabile per affinare le configurazioni rispetto ai dati storici di mercato.
L'auto-hosting di OctoBot sul tuo VPS mantiene ogni chiave API, profilo e cronologia delle transazioni sotto il tuo controllo diretto, senza alcuno strato di custodia tra te e l'exchange. L'interfaccia utente del browser funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul tuo VPS, cosÃ¬ le strategie continuano a essere eseguite anche quando la tua macchina locale Ã¨ offline, e il sistema di plugin tentacles ti permette di estendere il bot con segnali o interfacce personalizzate senza toccare l'immagine upstream.
FunzionalitÃ principali di OctoBot
Supporto per oltre 15 exchange
Connettiti a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e molti altri exchange spot e futures da un'unica implementazione.
Molteplici tipologie di strategia
Esegui grid trading, DCA, market making, arbitraggio, segnali basati sull'IA e strategie webhook di TradingView fianco a fianco in profili indipendenti.
TradingView automazione
Ricevi gli avvisi di TradingView direttamente in OctoBot per attivare operazioni dai tuoi indicatori Pine Script preferiti senza servizi intermedi.
Motore di backtesting
Simula strategie sui dati storici di mercato con report dettagliati sulle prestazioni prima di rischiare capitale su un mercato reale.
Sistema di plugin Tentacles
Estendi OctoBot con i tentacoli della comunitÃ per nuove strategie, exchange e interfacce, o scrivi i tuoi senza fare il fork del progetto.
Telegram e notifiche web
Monitora il portafoglio e l'attivitÃ di trading dalla dashboard web integrata o invia notifiche in tempo reale a Telegram per un controllo in movimento.
PerchÃ© eseguire OctoBot su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .