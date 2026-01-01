OctoBot Ã¨ un bot di trading di criptovalute gratuito e open-source che si connette a Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit e a piÃ¹ di 15 altri exchange tramite un'unica interfaccia web. Supporta il grid trading, il dollar-cost averaging, il market making, strategie basate sull'AI, l'automazione di webhook di TradingView e un motore di backtesting completamente scriptabile per affinare le configurazioni rispetto ai dati storici di mercato.

L'auto-hosting di OctoBot sul tuo VPS mantiene ogni chiave API, profilo e cronologia delle transazioni sotto il tuo controllo diretto, senza alcuno strato di custodia tra te e l'exchange. L'interfaccia utente del browser funziona 24 ore su 24, 7 giorni su 7 sul tuo VPS, cosÃ¬ le strategie continuano a essere eseguite anche quando la tua macchina locale Ã¨ offline, e il sistema di plugin tentacles ti permette di estendere il bot con segnali o interfacce personalizzate senza toccare l'immagine upstream.