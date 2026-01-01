Installa Krayin CRM con installazione a un click.
CRM Laravel open source per la gestione di lead, contatti, pipeline e relazioni con i clienti end-to-end.
Scegli un piano VPS per Krayin CRM
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con Krayin CRM
Krayin CRM Ã¨ un framework gratuito e open source per la gestione delle relazioni con i clienti, basato su Laravel e Vue.js. Offre ai team di vendita un ambiente di lavoro completo per il ciclo di vita del cliente â€” dall'acquisizione e qualificazione dei lead, attraverso il monitoraggio della pipeline, la generazione di preventivi e le attivitÃ post-vendita â€” senza licenze per utente o vincoli del fornitore.
L'auto-hosting di Krayin sul tuo VPS mantiene ogni lead, contatto, scambio di email e dato di fatturato all'interno di un'infrastruttura che controlli, e consente agli sviluppatori di estendere il CRM tramite pacchetti Laravel, attributi personalizzati e API REST per adattarsi al modo in cui il tuo team vende realmente.
FunzionalitÃ principali di Krayin CRM
Pipeline di vendita visuali
Trascina i lead attraverso fasi Kanban personalizzabili, cosÃ¬ i rappresentanti e i manager vedono sempre lo stato delle trattative a colpo d'occhio.
Gestione lead
Acquisisci lead dai moduli web, assegna proprietari, valuta per fonte e converti i prospect qualificati in account e preventivi.
Attributi personalizzati
Aggiungi campi personalizzati a lead, contatti, organizzazioni e preventivi senza toccare il codice, adattando il CRM al tuo processo di vendita.
Preventivi e prodotti
Genera preventivi personalizzati da un catalogo prodotti integrato con regole fiscali e di sconto, quindi tracciali fino alla chiusura positiva.
Email e attivitÃ
Registra chiamate, riunioni ed email per qualsiasi record, con visualizzazioni del calendario e promemoria di follow-up per mantenere gli affari in movimento.
Moduli web e API
Pubblica moduli web incorporabili per la lead generation e usa l'API REST per sincronizzare i dati con il tuo stack di marketing esistente.
PerchÃ© eseguire Krayin CRM su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Posizione del server consigliata:
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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