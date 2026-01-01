Krayin CRM Ã¨ un framework gratuito e open source per la gestione delle relazioni con i clienti, basato su Laravel e Vue.js. Offre ai team di vendita un ambiente di lavoro completo per il ciclo di vita del cliente â€” dall'acquisizione e qualificazione dei lead, attraverso il monitoraggio della pipeline, la generazione di preventivi e le attivitÃ post-vendita â€” senza licenze per utente o vincoli del fornitore.

L'auto-hosting di Krayin sul tuo VPS mantiene ogni lead, contatto, scambio di email e dato di fatturato all'interno di un'infrastruttura che controlli, e consente agli sviluppatori di estendere il CRM tramite pacchetti Laravel, attributi personalizzati e API REST per adattarsi al modo in cui il tuo team vende realmente.