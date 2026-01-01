Installa yt-dlp Web UI in un clic.
Frontend web e server RPC auto-ospitati per yt-dlp che scarica video e audio da oltre 1.000 siti.
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Cosa puoi costruire con yt-dlp Web UI
yt-dlp Web UI Ã¨ un frontend browser ad alte prestazioni e un server JSON-RPC per il popolare downloader yt-dlp. Espone tutta la potenza di yt-dlp attraverso un'interfaccia web pulita in modo da poter mettere in coda i download, monitorare i progressi in tempo reale, guardare i prossimi livestream e scaricare video da YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e centinaia di altri siti supportati senza toccare la riga di comando.
L'auto-hosting sul tuo VPS ti libera dagli installer desktop, dalle estensioni del browser che si rompono ad ogni modifica del sito e dai downloader online supportati da pubblicitÃ . I file atterrano direttamente sull'archiviazione del server con la larghezza di banda del datacenter, il server RPC ti consente di automatizzare gli script e un limite di coda integrato protegge le risorse condivise sul box.
FunzionalitÃ principali di yt-dlp Web UI
Alimentato da yt-dlp
Basato su yt-dlp, che supporta i download da YouTube, Twitch, Vimeo, SoundCloud e oltre un migliaio di altri siti di video e audio.
Coda in tempo reale
Tieni traccia di ogni download attivo e in sospeso con progressi in tempo reale, ETA e aggiornamenti sulla velocitÃ trasmessi tramite WebSockets.
Selezione formato
Scegli formati video e audio esatti, estrai solo l'audio, sovrascrivi i nomi dei file di output o passa argomenti yt-dlp personalizzati sicuri per ogni download.
Server JSON-RPC
Un endpoint RPC scriptabile ti permette di attivare download da cron job, script o client di terze parti senza usare la UI.
Limiti di concorrenza
La dimensione della coda configurabile mantiene i download simultanei sotto controllo in modo che una playlist di grandi dimensioni non esaurisca la larghezza di banda del VPS o l'I/O del disco.
Autenticazione basata su Token
L'autenticazione JWT integrata protegge l'interfaccia utente web e gli endpoint RPC dietro un nome utente e una password generati.
PerchÃ© eseguire yt-dlp Web UI su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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